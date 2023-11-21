Xiaomi'nin HyperOS 1.0 Güncellemesi Yakında Yayınlanacak

Xiaomi'nin yeni sürümü HyperOS 1.0, beş popüler Xiaomi modeli için yakında yayınlanacak. Güncelleme, daha stabil ve verimli bir kullanıcı deneyimi sunmayı vaat ediyor.

Xiaomi'nin geçtiğimiz ayın sonunda vitrine çıkardığı HyperOS için dağıtım başlayacak. Yeni sürüm MIUI arayüzüne göre ciddi iyileştirmelerle gelmesinin yanı sıra daha stabil ve verimli bir kullanıcı deneyimi vadediyor. Son ortaya çıkan bilgiler yeni yapının yakında popüler beş Xiaomi modeli için yayınlanacağını gözler önüne seriyor.

HyperOS 1.0 güncellemesi beş Xiaomi modeli için yakında geliyor

Android 14 tabanlı HyperOS 1.0 güncellemesi Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 13T, Xiaomi 12T, Xiaomi Pad 6 Max ve Redmi K60 Pro modelleri için çok yakında yayınlanacak. Bu, cihazların Çin versiyonlarına işaret ederken, global sürümleri için ise kullanıcıların 2024'ün ilk çeyreğine kadar beklemesi gerekecek.

Xiaomi HyperOS; yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget'larla ile kilit ekranında daha fazla özelleştirme sunacağı görülüyor. Kontrol merkezi ise bir önceki sürüm MIUI 14'e kıyasla daha temiz ve daha modern bir tasarıma sahip olacak. Uygulama simgeleri ise benzer, ancak genel tutarlılık artmış gibi duruyor.

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Yeni sürümle birlikte dikkat çeken bir diğer detay ise Xiaomi HyperOS'un telefonlarda kaplayacağı alan oldu. Çinli şirketin iddiasına göre yapı 8.75 GB boyutlarında ve rakiplerine göre depolama konusunda ciddi bir avantaj sağlıyor.

HyperOS, seleflerine kıyasla daha az güç tüketecek ve daha az belleklerde daha rahat çalışabilecek. Bu da özellikle Xiaomi'nin eski ve donanımsal açıdan yeterli olmayan ürünleri için bir açık kapı bıraktığı anlamına geliyor.

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