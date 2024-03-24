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Xiaomi'nin En İyi Ekranlı Modelleri

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Xiaomi, akıllı telefon pazarındaki çalışmalarına devam ediyor. Kullanıcılara geniş bir ürün yelpazesi sunan Çinli üretici giriş, orta ve üst segment demeden sürekli olarak yeni modellerini piyasaya sürüyor. Peki an itibariyle en iyi ekrana sahip Xiaomi modelleri hangileri?

En iyi ekrana sahip Xiaomi modelleri

DxOMark verilerine göre mart ayı itibariyle en iyi ekrana sahip Xiaomi modeli geçen sene tanıtılan Xiaomi Mix Fold 3 oldu. Cihaz, okunabilirlik, renk ve akıcılık gibi birçok konuda ortalama 139 puan almayı başardı. Listenin ikinci sırasındaysa Xiaomi 13 Pro modeli karşımıza çıkıyor. Bu modelin de ortalama puanı 136.

Üçüncü sırada Xiaomi 13 modeli bulunuyor. Ortalama 135 puan almayı başaran akıllı telefondan sonra 133 puanla geçen yıl çıkış yapan Xiaomi 14 geliyor. Xiaomi 12T 131 ile beşinci ve Xiaomi 13 Ultra ise 130 ile altıncı sıradan kendine yer buldu.

Xiaomi'nin ilk otomobili çıkmadan ikinci ele düştü!

Listeyi görmek için bir sonraki sayfaya geçiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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