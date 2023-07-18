Xiaomi'nin elektrikli otomobilinin batarya özellikleri sızdırıldı

Akıllı telefonlardan elektrikli scooter'lara ve ev aletlerine kadar birçok farklı ürüne ev sahipliği yapan Xiaomi çok yakın bir dönemde ürün gamına bir de otomobil eklemeyi planlıyor. Bir süredir test sürüşleri devam eden elektrikli otomobilin belki de en önemli detayı internete düştü.

Xiaomi MS11'in batarya özellikleri sızdırıldı

Ortaya çıkan görselde Xiaomi'nin ilk otomobil modelinin batarya özellikleri ortaya çıktı. Buna göre, Xiaomi'nin MS11 olarak ifade edilen yeni otomobili 101 kWh bataryaya ev sahipliği yapacak. A1310C model adına ve f47832 üretim koduna sahip olan bataryanın ağırlığı ise 642 kg olarak belirtilmiş durumda.

Sızdırılan görselde 100 kWh'nin üzerinde bir batarya kapasitesine sahip olan aracın 800V hızlı şarj özelliğine sahip olacağı görülüyor. Çoğu rakibini 400V'lik altyapıya sahip olduğunu düşünürsek, Xiaomi'nin bu anlamda da iddialı olacağını söyleyebiliriz.

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Aracın teknik detaylarına ise henüz hakim değiliz. Ancak ortaya çıkan bu bilgiler ışığında aracın menzili hakkında da yorum yapmak mümkün. 108,4 kWh'lik batarya paketine sahip olan Mercedes-Benz EQS modelinin 446 ile 563 kilometre arasınde değişen menziller sunduğunu düşündüğümüzde, Xiaomi MS11'den de buna benzer değerler görmeyi bekleyebiliriz.

Xiaomi CEO'su Lei Jun, Mart 2023'te yaptığı bir açıklama ile otomobil çalışmalarının beklentilerinin ötesinde ilerdiğini belirtmiş ve çok sayıda prototipin kış testlerini tamamladığını ifade etmişti. Lei Jun ayrıca Xiaomi imzalı otomobilin seri üretimi için ise 2024 yılının ilk çeyreğini gösterdi.

Çin medyasına göre, Xiaomi'nin ilk otomobiliyaklaşık 43.000 $ (300.000 RMB) başlangıç fiyatı ile 2024 yılında sahne alacak. Premium bir kalite sunması beklenen otomobilin Çinli markaların yanı sıra Tesla ile kıyasıya bir rekabete girmesi bekleniyor.

Akıllı telefon ve elektrikli ev aletleri konusunda kendisini kanıtlayan Xiaomi, bakalım otomobil pazarında da başarılı olabilecek mi? Peki siz Xiaomi MS11 hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.