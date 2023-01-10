Xiaomi'nin elektrikli otomobili test sürüşünde!

Teknoloji devi Xiaomi, elektrikli otomobil sektörüne girmeye hazırlanıyor. 10 milyar dolar yatırımla kurulan Xiaomi Automobile Technology markası, ilk elektrikli prototipini Çin'de test sürüşüne çıkardı. Şirketin kampüsünde görülen araç, 2024'te satışa sunulabilir.

Xiaomi elektrikli otomobili fiyatı ve özellikleri

Çinli teknoloji şirketi Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobili, Xiaomi Bilim ve Teknoloji Parkı'nda görüldü. Yayınlanan fotoğraflar, uzun zamandır beklenen aracın nasıl bir tasarıma sahip olacağını ortaya koydu. Otomobilin ilk prototiplerinin, Eylül ayında üretim hattından çıktığı bildirilmişti.

Xiaomi, ilk elektrikli aracını bir yılı aşkın bir süre önce geliştirmeye başladığını duyurdu. Xiaomi CEO'su Lei Jun'a göre otomobilin satış fiyatı 40 bin doların altında olacak ve bu sayede Tesla Model 3'e rakip olarak sunulacak. Raporlar, elektrikli aracın yeni nesil Qualcomm ve Nvidia Orin X çipleriyle güçlendirileceğini gösteriyor.

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Elektrikli otomobil dünyası için giriş seviyesi olması beklenen modelin, BYD LiFePO4 bataryadan beslenmesi ve 400 V platform kullanması bekleniyor. Daha pahalı model ise 800 V platforma ve bir CATL Kirin bataryaya sahip olabilir. Ayrıca 260 kW'lık bir motorla donatılabilir.

Xiaomi elektrikli otomobilinin diğer elektrikli araçlar ile aynı platform üzerine, ancak üç motorla üretilmesi bekleniyor. Tesla'ya doğrudan rakip olarak görülen şirket, çıkış tarihi olarak 2024'ü hedefliyor. Çinli dev, yılda 300 bin araç üretim yapabilecek donanıma sahip bir elektrikli otomobil fabrikası inşa etti.

Şirket, kısa süre önce elektrikli otomobil üreticisi NIO'nun pil tedarikçisi Beijing Weilan New Energy'ye ciddi miktarda yatırım yapmıştı. Bu yatırımların nasıl sonuç vereceği şimdiden merak konusu.

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