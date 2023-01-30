Xiaomi'nin elektrikli otomobili ortaya çıktı! İşte görüntüleri

Teknoloji devi Xiaomi, ilk elektrikli otomobil projesi için vites artırdı. Daha önce elektrikli aracın test sürüşündeki görüntüleri sızdırılırken, şimdi de tasarımı tamamen ortaya çıktı. İşte Xiaomi MS11 olarak adlandırılacağı belirtilen araçtan ilk görüntüler.

Xiaomi MS11 teknik özellikleri ve tasarımı sızdırıldı

Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobili MS11'i piyasaya sürmeye yakın olduğu bildiriliyor. Teknoloji devi tarafından üretilen aracın yeni görüntüleri internete düştü. MS11'in sportif dört kapılı tasarımı, tam boy cam tavanı, büyük tekerlekleri ve Wilwood frenleri ile oldukça şık bir sedan olması bekleniyor.

Xiaomi MS11'in elektrikli motorunun yanı sıra teknolojik donanımları da dikkat çekiyor. Otomobilin ön camında bir LiDAR sensörü yer alıyorken, Aston Martin'e benzer arka lamba tasarımı gözden kaçmıyor. Wilwood frenlere sahip olacağını gösteren jantın ortasında ise Xiaomi logosu yer alıyor.

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Xiaomi, ilk elektrikli aracını bir yılı aşkın bir süre önce geliştirmeye başladığını duyurdu. Xiaomi CEO'su Lei Jun'a göre otomobilin satış fiyatı 40 bin doların altında olacak ve bu sayede Tesla Model 3'e rakip olarak sunulacak. Raporlar, elektrikli aracın yeni nesil Qualcomm ve Nvidia Orin X çipleriyle güçlendirileceğini gösteriyor.

Daha önceki bir raporda ise ilk elektrikli otomobil, Xiaomi Bilim ve Teknoloji Parkı'nda görülmüştü. Yayınlanan fotoğraflar, uzun zamandır beklenen aracın nasıl bir tasarıma sahip olacağını ortaya koymuştu. Sızan bu görüntülere rağmen Xiaomi'den henüz resmi açıklama gelmediğini hatırlatalım.

Aracın, BYD LiFePO4 bataryadan beslenmesi ve 400 V platform kullanması bekleniyor. Ayrıca 260 kW'lık bir motorla donatılacağı da söylentiler arasında.

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