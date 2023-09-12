Xiaomi'nin elektrikli otomobili MS11 2023'te tanıtılacak

Xiaomi'nin elektrikli otomobili MS11'in 2023'ün sonunda tanıtılacağı açıklandı. Otomobilin özellikleri ve üretim süreci hakkında detaylar da paylaşıldı.

Xiaomi, otomobil dünyasına girmek için vites artırmış durumda. Son haftalarda elektrikli otomobiliyle ilgili birçok sızıntı ortaya çıkmışken, yeni bir rapor ise çıkış tarihini gösterdi. Çin medyasına göre ilk Xiaomi elektrikli otomobili MS11 2023'ün sonunda tanıtılacak.

Elektrikli sedan Xiaomi MS11 2023'ün sonunda yollarda

Çin'den gelen yeni bilgiler, Xiaomi'nin elektrikli otomobilini Ekim ayında tanıtmayı hedeflediğini gösterdi. Ancak şirketin Çin'deki 11.11 indirimlerine özel 11 Kasım tarihinde görücüye çıkarabileceğine dair söylentiler de bulunuyor.

Raporlar ayrıca Xiaomi'nin elektrikli otomobilinin "Modena" olarak kodlandığını ve MS11 olarak gelebileceğini gösterdi. Bir süre önce belirttiğimiz gibi, Pekin'deki fabrikada haftada 50 adet prototip üretimi yapılıyor.

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Xiaomi ayrıca önümüzdeki aylarda Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'ndan seri üretim onayı almayı bekliyor. Mercedes ve Tesla'dan yapılan yeni işe alımlar ile 100'den fazla kişinin seri üretimde çalışması bekleniyor. Toplu işe alımların ise 2024'ten önce yapılacak.

Öte yandan Xiaomi'nin elektrikli sedanının ilk casus görüntüleri de ortaya çıktı. 101 kWh bataryası sayesinde tek şarjla 800 km'ye kadar sürüş menzili vaadeceği bildirildi. Diğer sızıntılar arasında ise LiDAR sensörüne ve multimedya sisteminde Qualcomm yonga setinden güç alacağı bulunuyor.

Deneme üretiminin başlamasıyla birlikte, nefesler Ekim veya 11 Kasım etkinliği için tutulmuş durumda.İlk otomobilini 2024'ün ilk yarısında piyasaya sürmeyi planlıyor. Fiyatının ise 200 bin CNY (27 bin dolar) seviyesinde olacağı söylendi.

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