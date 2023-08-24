Xiaomi'nin elektrikli aracı MS11 yollarda görüntülendi

Çinli teknoloji devi Xiaomi, elektrikli araç üretimi için çalışmalarını sürdürüyor. İlk elektrikli sedanları MS11, yüksek sıcaklık testleri için kullanıldığı otobanda görüntülendi. Xiaomi'nin elektrikli araç işine hızlı bir giriş yaptığı belirtiliyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, ortaya çıktığı günden bu yana sadece telefon gibi teknolojik cihazlarla uğraşmayacağını belli etti. O günden bugüne elektrikli robot süpürgeden masaj aletine birçok ürününü gördük. Yelpazesini daha da genişletmek isteyen şirket şimdi de bir elektrikli araç üzerinde çalışıyor. Xiaomi MS11 ismindeki EV de piyasaya çıkmadan yollarda görüntülendi. İşte o görüntüler.

Xiaomi MS11 elektrikli sedan, otobanda görüntülendi

Xiaomi'nin ilk elektrikli aracı MS11 elektrikli sedan, ağır kamufle edilmiş bir şekilde seyir halinde yakalandı. Konum ise Xiaomi'nin araç için yüksek sıcaklık testlerini gerçekleştirdiği Urumçi-Sanci şehirler arası otobanı. Xiaomi'ye EV üretimi için yeşil ışık yakıldığını bildirdik. Şimdi de teknoloji devinin ilk EV'si olan MS11'i görme imkanını buluyoruz.

Geçtiğimiz günlerde Xiaomi, XiaomiEV.com alan adını alarak alan adı dünyasına damgasını vurdu. Buna Çin'in devlet planlama departmanının sağladığ yeni otomobil üretim lisansını da eklediğinizde, Xiaomi'nin elektrikli araç işini aniden bir üst seviyeye taşıdığını belirtebiliriz.

Şirket, 2021'in başlarında EV işine siftah yaptığında çoğu insan başka alanla uğraşan bir teknoloji şirketinin keşfedilmemiş bir alana girmesine şüpheyle yaklaşırken Xiaomi hızlıca güven verdi. Lei Jun, (Xiaomi CEO'su) bir yatırımcı konferansında Xiaomi'nin elektrikli arabasının programın ilerisinde olduğunu belirtti. Ayrıca araçların 2024'ün ilk yarısına kadar piyasaya sürüleceğinin sözünü de verdi.

Xiaomi otomobilinde dikkat çeken ayrıntı: Üretim karı yüzde 1!

Xiaomi yalnızca son teslim tarihine doğru ilerlemekle kalmıyor, aynı zamanda bu tarihin de önünde görünüyor. Öyle ki Xiaomi'nin uluslararası ticaretinin dizginlerini elinde bulunduran Lu Weibing, ilerlemenin beklentilerin ötesinde olduğunu söyledi.

Xiaomi MS11 bataryasının ayrıntıları haziran ayında sızdırıldı. Bu elektrikli canavar, 101 kWh üçlü (NMC) bataryaya sahip uzun menzilli bir versiyona sahip olacak. 800 km menzil vaat ediyor ve 800V mimarisi üzerine inşa ediliyor. Enerji yoğunluğu ise 157 Wh/kg ve bu da oldukça ortalama bir rakam. Herkes pil tedarikçisi olarak CATL'ye bahis yaparken, Xiaomi hızlı bir şekilde hem CATL hem CALB ile ortaklık kurdu.

Maliyet olarak ise MS11 sedan, Tesla Model 3, BYD Seal, Deepal SL03 ve diğer bazı Çin EV sedanları gibi büyük balıklarla rekabet edecek şekilde ayarlandı. Bu da onu 200.000 RMB (yaklaşık 25.500 €) gibi oldukça tartışmalı bir fiyat aralığına sokuyor.

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