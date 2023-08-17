Xiaomi'nin CyberDog 2 Robot Köpeği Şaşırtıcı Numaralar Yapıyor

Xiaomi'nin devam etmekte olan 2023 Dünya Robot Konferansı'nda tanıttığı biyo-esinlenmiş en yeni robot köpeği CyberDog 2, bir önceki versiyona göre daha çevik olmasıyla öne çıkıyor. CyberDog 2, ters takla gibi şaşırtıcı numaralar yapabiliyor ve düştüğü yerden kalkabiliyor. Yükseltilmiş versiyon, 19 sensör ve güçlü programlama sistemi sayesinde görebiliyor, duyabiliyor ve hissedebiliyor. Ayrıca gerçek bir köpek gibi sahibini tanıyor ve onunla etkileşime giriyor.

ÇEKİM LİSTESİ:

1. Robot köpeğin (CyberDog 2) çeşitli görüntüleri

2. SES (Çince): SUNNY ZHOU, Xinhua muhabiri

Xiaomi'nin devam etmekte olan 2023 Dünya Robot Konferansı'nda tanıttığı biyo-esinlenmiş en yeni robot köpeği CyberDog 2, bir önceki versiyona göre daha çevik olmasıyla öne çıkıyor. CyberDog 2, ters takla gibi şaşırtıcı numaralar yapabiliyor ve düştüğü yerden kalkabiliyor.

Yükseltilmiş versiyon, 19 sensör ve güçlü programlama sistemi sayesinde görebiliyor, duyabiliyor ve hissedebiliyor. Ayrıca gerçek bir köpek gibi sahibini tanıyor ve onunla etkileşime giriyor.

SES (Çince): SUNNY ZHOU, Xinhua muhabiri:

"Tiedan Tiedan, köpek gezdirme modu lütfen."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)