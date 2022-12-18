Xiaomi'nin amiral gemisi sınıfı yeni tabletleri sızdırıldı!

Xiaomi, akıllı telefon pazarındaki aktif rolünün aksine tablet sektöründe durgun olan bir marka. 2018 yılından bu yıla kadar yalnızca iki adet tablet piyasaya süren Xiaomi, geçtiğimiz ay ise Redmi çatısı altında bir model ile daha karşımıza çıktı. Şirket, bizim de ekranlarımızda yer verdiğimiz Redmi Pad'in daha üst versiyonlarını hazırlıyor. Karşınızda Xiaomi Pad 6 serisi ve sızıntıları!

Xiaomi mi Pad 6 serisi

Bundan tam 4 yıl öncesinde karşımıza mi Pad 4 ile çıkan Xiaomi'nin tablet politikası daha çok orta segment ürünler üretmek üzerineydi. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü mi Pad 5 ile şirket, amiral gemisi sınıfı tablet üretimine başladı. Yeni mi Pad 6 serisi de aynı anlayış ile geliştirilen modeller. Örneğin mi Pad 6 Pro'ya Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 1+ işlemcisi güç veriyor.

Düz Xiaomi Pad 6 modeline baktığımız zaman ise daha düşük özelliklerde, ancak yine üst segmentte yer alan ve daha çok pil performansı ile öne çıkan bir tablet görüyoruz.

Xiaomi Redmi Pad inceleme!

Xiaomi Pad 6 serisi ile ilgili ne biliyoruz?

Baz model olan Xiaomi Pad 6'nın koda adı pipa, modeli ise M82. Qualcomm'un 7 nanometre üretim mimarili Snapdragon 870 işlemcisinden güç alan tablet, yüksek performanstan ziyade güç verimliliği ile ön plana çıkıyor. Tahminlere göre cihazın pil kapasitesi tıpkı Redmi Pad modelinde olduğu gibi 8000mAh olabilir.

Liuqin kod adlı M81 modeli yani Xiaomi Pad 6 Pro, kardeşine göre bir önceki seriye kıyasla daha fazla yükseltme barındırıyor. Qualcomm'un 4nm üretim sürecinden geçen Snapdragon 8+ Gen 1'den gücünü alan tablet, selefindeki LCD ekran yerine 120Hz destekli AMOLED panel ile geliyor. Cihazın ekranı 1880×2880 piksel, yani 2.8K çözünürlükte.

Her iki cihaz da kalem ve klavye desteğinin yanı sıra NFC özelliğine de sahip. Yine iki modelin de arka tarafında birer çift kamera modülü olduğunu görüyoruz. Ancak kameraların detayları hakkında net bir bilgi bulunmuyor. Tabletlerin henüz geliştirilme aşamasında olduğunu göz önünde bulundurursak, tanıtım tarihinin en erken 2023 ilkbaharı olacağını söyleyebiliriz. Tabii ki ilerleyen zamanlarda Xiaomi Pad 6 serisi hakkında yeni sızıntılar gelmeye devam edecektir.