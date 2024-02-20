Xiaomi Modelleri İçin HyperOS Güncellemesi Yayınlandı

Geçen yıl tanıtılan ve ardından kullanıma sunulan HyperOS güncellemesinin dağıtımı tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle son zamanlarda daha çok giriş ve orta segment için güncellemeler yayınlandığını görüyoruz, ancak orta-üst segmentte de halen yapıyı almamış modellerin olduğunu belirtelim. Son olarak üç Xiaomi modeli için HyperOS güncellemesi kullanıma sunuldu.

Xiaomi 12, 12S, 12S Pro HyperOS güncellemesi aldı

Xiaomi 12, 12S ve 12S Pro modelleri için HyperOS güncellemesi yayınlandı. Yeni sürüm 5,3 GB ila 5,5 GB boyutlarında ve şu an için Çin'deki modeller için kullanıma sunuluyor. Diğer bölgelerin ise biraz daha beklemesi gerekebilir.

Xiaomi 12S Pro – 1.0.3.0.ULECNXM (5.5GB)

Xiaomi 12S – 1.0.3.0.ULTCNXM (5.4GB)

Xiaomi 12 – 1.0.2.0.ULCCNXM (5.3GB)

Xiaomi 12, 12S ve 12S Pro için HyperOS güncellemesi ilk olarak mi Pilot kullanıcıları için yayında olacak. Eğer sürümde bir problem görünmezse çok yakında genel kullanıma açılacak.

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Xiaomi kurucusu Lei Jun, geçen aylarda yaptığı paylaşımla HyperOS arayüzünün logosunun değiştiğini resmen duyurdu. Eskisine göre daha şık ve kompakt bir görünümle gelen yeni logo, dijital evrendeki fikirler ve bağlantılar gibi bir arada dönen noktalardan oluşan bir galaksi olarak tanımlanıyor. Aynı zamanda mora çalan renkleri de bünyesinde barındırıyor.

Xiaomi HyperOS; yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget'larla ile kilit ekranında daha fazla özelleştirme sunacağı görülüyor. Kontrol merkezi ise bir önceki sürüm MIUI 14'e kıyasla daha temiz ve daha modern bir tasarıma sahip olacak.

Uygulama simgeleri ise benzer, ancak genel tutarlılık artmış gibi duruyor.Yeni sürümle birlikte dikkat çeken bir diğer detay ise Xiaomi HyperOS'un telefonlarda kaplayacağı alan oldu. Çinli şirketin iddiasına göre yapı 8.75 GB boyutlarında ve rakiplerine göre depolama konusunda ciddi bir avantaj sağlıyor.

HyperOS, seleflerine kıyasla daha az güç tüketecek ve daha az belleklerde daha rahat çalışabilecek. Bu da özellikle Xiaomi'nin eski ve donanımsal açıdan yeterli olmayan ürünleri için bir açık kapı bıraktığı anlamına geliyor.

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