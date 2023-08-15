Xiaomi Mix Fold 3: Yeni Katlanabilir Telefon Lansmanı

Xiaomi, Mix Fold 3 adlı yeni katlanabilir telefonunu tanıttı. Mix Fold 3, ince ve hafif tasarımıyla dikkat çekerken, yeni bir menteşe tasarımına sahip. Ayrıca fiyatıyla Galaxy Z Fold 5'i geride bırakmayı başarıyor. Mix Fold 3'ün özellikleri ve Türkiye'ye gelip gelmeyeceği hakkında detaylar haberimizde.

Xiaomi, Çin'de gerçekleştirdiği lansman kapsamında katlanabilir telefonu Mix Fold 3'ü görücüye çıkardı. Yeni cihaz, ince ve hafif tasarımını korurken, önceki Xiaomi katlanabilir cihazlara kıyasla yeni bir menteşe tasarımına yer veriyor. Ayrıca fiyatıyla Galaxy Z Fold 5'ü sollamayı başarıyor.

Xiaomi Mix Fold 3 Türkiye'ye gelecek mi?

Xiaomi'nin açıklamasına göre Mix Fold 3, daha ince ve daha hafif olmasını sağlayan yeni bir tescilli menteşeye sahip. Çinli üretici, bu menteşenin 500 bin kez katlama ile test edildiğini ifade etti. Ayrıca bu menteşe, Mix Fold serisi için bir ilk olan, farklı açılarda katlamaya izin veriyor.

Mix Fold 3, her ikisi de 120Hz yenileme hızına sahip 6,56 inç dış ekrana ve 8,03 inç LTPO OLED iç ekrana sahip. 45 ve 135 derece gibi farklı açılarda katlanabilir bu ekran; video izleme, oyun oynama veya iş amaçlı kullanılabiliyor.

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Donanım tarafında ise Mix Fold 3'ün amiral gemileriyle yarıştığını söylemek mümkün. Snapdragon 8+ Gen 2 yonga setinden gücünü alan cihaz, 16GB'a kadar RAM ve 1TB'a kadar depolama alanıyla geliyor. 67W kablolu ve 50W kablosuz şarj özelliğine sahip 4800 mAh bataryadan besleniyor.

Kamera tarafında ise iki adet 10 Megapiksel telefoto lense sahip dörtlü arka modüle yer veriyor. İç ve dış ekranda ise 20 Megapiksel selfie kamerası barındırıyor. Android 13 tabanlı MIUI Fold 14 ile kutudan çıkacak.

Özellik EkranDış Ekran: 6.56 inç 120Hz AMOLED İç Ekran: 8.03 inç LTPO OLED 120HzİşlemciSnapdragon 8+ Gen 2 RAM ve Depolama16GB'a kadar RAM + 1TB'a kadar depolamaBatarya4800mAh, 67W kablolu şarj, 50W kablosuz şarjKameraDörtlü arka kamera: 50MP ana + iki adet 10MP telefoto + 12MP ultra geniş İç ve dış ekranda 20MP selfie YazılımAndroid 13 tabanlı MIUI Fold 14Tahmini Türkiye Fiyatı1300 dolar (35,000 TL + vergiler)

Xiaomi, katlanabilir modellerini Çin'de satışa çıkarmayı tercih ediyor. Ancak Mix Fold 3 ile küresel pazara da giriş yapabilir.

Çin'deki fiyatlandırma 12GB/256GB model için 1300 dolardan başlıyor. Ülkemize gelirse 35 bin TL + vergiler ile sunulabileceğini söyleyebiliriz. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Galaxy Z Fold 5 65 bin TL gibi oldukça pahalı bir etikete sahip.