Xiaomi Mix Fold 3'ün Kamera Özellikleri Belli Oldu

Xiaomi Mix Fold 3 modeli dörtlü arka kamera kurulumuna sahip olacak. Xiaomi'nin katlanabilir telefonu hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Telefonun kamera özellikleri henüz açıklanmasa da iddialara göre dört kamera kurulumu bulunacak.

Uzun zamandır çeşitli iddialarla gündemden düşmeyen Xiaomi Mix Fold 3 için ise geri sayım başladı. Bununla birlikte yakın zamanda birçok özelliği belli olan cihazla ilgili yeni bilgiler de gelmeye devam ediyor. Mix Fold 3 bu kez kamera iddiasıyla gündemde!

Xiaomi Mix Fold 3, dörtlü arka kamera kurulumuna sahip olacak!

Xiaomi, katlanabilir telefon sektöründeki payını artırmak için çalışmalara devam ediyor. Yakında piyasaya çıkması beklenen katlanabilir telefonla ilgili yeni bilgiler de geliyor. Xiaomi'nin merakla beklenen modeli bu kez kamera detayıyla dikkatleri çekti.

Bu ayın başında Xiaomi, Mix Fold 3'ün ağustos ayında geleceğini duyurdu. Bununla birlikte bugün şirketin resmi Weibo hesabı bu raporu bir kez daha doğrulamış oldu. Bu rapora ek olarak şirket hesabından Xiaomi ve Leica'nın "optik tam odaklı dört kamera kurulumu" üzerinde çalıştığını ekledi.

Zirveye oynayacak: Xiaomi Mix Fold 3 için yeni özellikler belli oldu!

Bu da telefonun arkasında dört kamera olacağı anlamına geliyor. Xiaomi daha öncesinde çıkardığı iki katlanabilir telefonda üç arka kameraya yer verdi. Şu anda mevcut olarak yalnızca vivo ve Huawei'nin arkasında dört kameralı modelleri var.

Kamera özellikleri ile ilgili henüz bir açıklama yok. Ancak iddialara göre dörtlü kamera kurulumu; Sony IMX800 sensörü, ultra geniş lens, 3.2x optik yakınlaştırmalı telefoto lens ve 5x yakınlaştırmalı periskop telefoto lens içeriyor.

Tüm bunlarla birlikte Xiaomi Mix Fold 3 modelinin 6,5 inç OLED FHD+ çözünürlüklü 120 Hz kapak ekrana ve 8,2 inç OLED FHD+ 120 Hz dahili katlanabilir ekrana sahip olacağı söyleniyor. Ek olarak iki panelin de delikli bir tasarıma sahip olacağı iddia ediliyor. Cihaz gücünü ise Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden alacak.

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