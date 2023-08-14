Xiaomi Mix Fold 3'ün arka kapak tasarımı ortaya çıktı!

Aylardır süregelen söylentiler ve sızıntıların ardından Xiaomi, sonunda yeni katlanabilir amiral gemisi Xiaomi Mix Fold 3'ü bugün tanıtmaya hazırlanıyor. Cihaz, Çin'in başkenti Pekin saatiyle 19: 00'da (TSİ 14: 00) başlayacak olan yıllık etkinlikte tanıtılacak.

Tanıtıma saatler kala cihazın seramik fiber kaplamalı arka kapağı ortaya çıktı

Sızıntılarıyla ünlü Ice Universe isimli Twitter (X) kullanıcısı, Xiaomi Mix Fold 3'ün tanıtılacağı günde de rahat durmadı. Hatta cihazın tanıtılmasına saatler kala Ice Universe, sızıntı gibi gözüken bir görseli hesabında paylaştı.

Görüntünün kesin olarak sızıntı olup olmadığı bilinmiyor. Ancak afiş gibi görünmesinden mütevellit bunun lansmandan sonra yayınlanacak bir görsel olduğunu tahmin etmek pek de zor değil. Lafı daha fazla dolandırmadan gelin görsele göz atalım.

Xiaomi Mix Fold 3 geri sayımda: İşte çıkış tarihi!

Xiaomi, CEO Lei Jun'a göre eksiklikleri olmayan çok yönlü bir amiral gemisi sunmayı hedefliyor ve pazarlama afişi, Mix Fold 3'ü "katlanabilir ekran için yeni bir standart" olarak tanımlıyor.

Ice Universe'ün paylaştığı Xiaomi Mix Fold 3 posterinde cihazın arka kapağının seramik fiber kaplamadan yapıldığı görülüyor. Afişten anlaşıldığı kadarıyla Xiaomi, bunu "özel malzeme" olarak başlıklandırıyor. Yine posterde söylenilene göre bu malzeme, cihazın ağırlığını artırmadan olağanüstü bir sağlamlık sağlıyor.

Seramik fiber malzeme aynı zamanda son derece ince ve sert olabiliyor. Bu malzemenin saç teli kalınlığındaki bir şeridi kopmadan 1,15 kg kuvvete kadar direnç gösterebiliyor. Darbelere dayanma oranı ise cam panellerden yaklaşık 56 kat daha fazla.

Xiaomi Mix Fold 3'ün bu yenilikçi arka kapak tasarımı gerçekten ilgi çekici. Henüz bu tasarımın standart versiyonda olup olmayacağı bilinmiyor. Mix Fold 3'ün bu özel sürümü muhtemelen standardından daha hafif ve dayanıklı olacak. Ancak muhtemelen bir o kadar da pahalı.

Xiaomi Mix Fold 3'ün teknik özellikleri belli oldu!

Xiaomi Mix Fold 3'e dair şimdiye kadar öğrendiğimiz bilgileri yukarıdaki ilgili içeriklerimizden görebilirsiniz. Cihaz bugün TSİ 14: 00'da tanıtıldığı zaman da en hızlı şekilde bilgileri bizden alabilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.