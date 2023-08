Xiaomi, bir süredir sızıntılar ile gündeme gelen mi Fold 3 için çalışmalarını tamamladı. Geçtiğimiz günlerde teknik özellikleri sızdırılan Xiaomi Mix Fold 3 modelinin tanıtım görseli paylaşıldı. İşte Xiaomi Mix Fold 3 tasarımı…

Xiaomi Mix Fold 3 tasarımı netleşiyor

Xiaomi Mix Fold 3, Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 8 Gen 2 işlemciyle tanıtılacak. Snapdragon 8 Gen 2 işlemcide 1 adet 3.2GHz ARM Cortex-X3, 2 adet 2.8GHz ARM Cortex-A710, 2 adet 2.8GHz ARM Cortex-A715 ve 3 adet 2.0GHz ARM Cortex-A510 çekirdek bulunuyor.

Xiaomi, yeni modelinde dörtlü kamera dizilimi kullanarak katlanabilir telefonlarda bir ilki gerçekleştirecek. Sızdırılan bilgilere göre şirket, ana kamerada Sony IMX800 sensör kullanacak. Ana kamera ultra geniş açılı lens, 3.2x optik yakınlaştırmaya sahip telefoto lens ve 5x yakınlaştırmaya sahip periskop lens eşlik edecek.

Şirketin ekran altı kamera teknolojisini yeni katlanabilir modelinde kullanacağı sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor. Cihazda 64 Megapiksel öz çekim kamerası yer alacağı belirtiliyor.

Xiaomi Mix Fold 3 modeli, Samsung tarafından üretilen 6.5 inç boyuta sahip FullHD Plus dış ekran ile tanıtılacak. İç ekranda ise 8.2 inç FullHD Plus ekrana yer verilecek. Her iki ekranda da 120Hz tazeleme hızına sahip OLED panel kullanılacağını belirtelim.

