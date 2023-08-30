Xiaomi Mix Fold 3 Tanıtıldı: İnce ve Hafif Tasarımıyla Dikkat Çekiyor

Xiaomi, Çin'deki lansman etkinliğiyle katlanabilir telefonu Mix Fold 3'ü tanıttı. Yeni cihaz, önceki Xiaomi katlanabilir modellere göre daha ince ve hafif bir tasarıma sahip olmasının yanı sıra, yeni bir menteşe tasarımıyla da dikkat çekiyor. Türkiye'de satılmayacak Xiaomi Mix Fold 3 kutu açılımı sizlerle.

Xiaomi, Çin'deki lansman etkinliğiyle katlanabilir telefonu Mix Fold 3'ü tanıttı. Yeni cihaz, önceki Xiaomi katlanabilir modellere göre daha ince ve hafif bir tasarıma sahip olmasının yanı sıra, yeni bir menteşe tasarımıyla da dikkat çekiyor. Türkiye'de satılmayacak Xiaomi Mix Fold 3 kutu açılımı sizlerle.

Xiaomi Mix Fold 3 kutu açılımı

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Xiaomi'nin açıklamalarına göre Mix Fold 3, daha ince ve hafif olmasını sağlayan özel bir menteşe sistemine sahip. Şirket, bu menteşenin 500 bin kez katlama testinden başarıyla geçtiğini belirtti. Ayrıca bu yeni menteşe, Mix Fold serisi için bir yenilik olan farklı açılarda katlamaya izin veriyor.

Mix Fold 3, hem dış ekranında hem de iç ekranında 120Hz yenileme hızına sahip. Dış ekran 6,56 inç boyutunda ve iç ekran ise 8,03 inç boyutunda LTPO OLED panelli. Bu farklı açılarda katlanabilir ekran, video izleme, oyun oynama veya iş amaçlı kullanım için ideal bir deneyim sunuyor.

Xiaomi Mix Fold 3 teknik özellikleri