Xiaomi Mix Fold 3 Performans Testinde Ortaya Çıktı

Katlanabilir telefon sektöründeki pazar payını artırmak için çalışmalarını sürdüren Xiaomi cephesinde bir süredir iddialarla ve sızıntılarla gündemden düşmeyen Mix Fold 3 için geri sayım başladı. Kısa süre önce kilit özellikleri ve çıkış tarihi belli olan cihaz şimdi de performans testinde ortaya çıktı. Yaklaşan Xiaomi Mix Fold 3, Geekbench testinde 2.071 tek çekirdekli ve 5.419 çok çekirdekli puan almayı başardı. Cihazın özellikleri ve çıkış tarihi doğrulandı.

Katlanabilir telefon sektöründeki pazar payını artırmak için çalışmalarını sürdüren Xiaomi cephesinde bir süredir iddialarla ve sızıntılarla gündemden düşmeyen Mix Fold 3 için geri sayım başladı. Kısa süre önce kilit özellikleri ve çıkış tarihi belli olan cihaz şimdi de performans testinde ortaya çıktı.

Xiaomi Mix Fold 3 Geekbench puanı

Yaklaşan Xiaomi Mix Fold 3 2308CPXD0C model numarasıyla Geekbench veri tabanındaki yerini aldı. Tek çekirdekli testlerden 2 bin 71, çok çekirdekli testlerden ise 5 bin 419 puan almayı başaran ürünün bazı kilit teknik özellikleri de doğrulanmış oldu.

Katlanabilir telefon gücünü Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden alacak. 4 nm mimariye sahip yonga setinde 1 adet 3.19 GHz ARM Cortex-X3, 2 adet 2.8 GHz ARM Cortex-A715, 2 adet 2.8 GHz ARM Cortex-A710 ve 3 adet 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdek yer alıyor. Ayrıca Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 2'de Ray Tracing teknolojisini destekleyen Adreno 740 grafik arabirimine yer veriyor.

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Xiaomi Mix Fold 3 modelinin 6,5 inç OLED FHD+ çözünürlüklü 120 Hz kapak ekrana ve 8,02 inç OLED FHD+ 120 Hz dahili katlanabilir ekrana sahip olduğu iddia ediliyor. Her iki panel de delikli bir tasarımla kullanıcıların karşısına çıkacak. Ayrıca LPDDR5 RAM ve UFS 4.0 teknolojilerini bünyesinde barındıracak. Bu noktada modelin en üst varyantının 16 GB RAM ve 1 TB depolama sunacağı söyleniyor.

Cihazda 50 Megapiksel IMX989, 50 Megapiksel IMX858 ultra geniş açı, 50 megapiksel telefoto lens ve 50 megapiksel IMX858 periskop sensörlerinden oluşan dörtlü kamera kurulumu mevcut olacak. 67W kablolu ve 50W kablosuz hızlarında şarj olması beklenen model, kutudan çıkar çıkmaz Android 13 tabanlı MIUI 14 arayüzünü çalıştıracak. Pil tarafında 67W kablolu ve 50W kablosuz şarjı destekleyen 4.800 mAh batarya yer alacak. Son olarak modelin 14 Ağustos'ta tanıtılacağını söyleyelim.

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