Xiaomi Mix Fold 3 Modeli İçin Yeni Sızıntılar Ortaya Çıktı

Son yılların yükselen trendi olan katlanabilir akıllı telefon dünyasındaki rekabet giderek artıyor. Xiaomi, Mix Fold 3 modeli için son dokunuşlarını yapıyor. Cihaz hakkında yeni sızıntılar ortaya çıktı.

Son yılların yükselen trendi olan katlanabilir akıllı telefon dünyasındaki rekabet giderek artıyor. Apple'ın yokluğuyla birlikte bu alanda kıyasıya bir rekabet ortamı mevcut. Pazardaki payını arttırmak isteyen Xiaomi, Mix Fold 3 modeli için son dokunuşlarını yapıyor. Cihaz hakkında yeni sızıntılar ortaya çıktı.

Xiaomi Mix Fold 3 görselleri, Leica ayrıntısını ortaya koyuyor

Katlanabilir akıllı telefon dünyasının en önemli isimlerinden Xiaomi, Mix Fold 3 modelini bu ayın sonunda tanıtmaya hazırlanıyor. Cihaza ilişkin birçok sızıntı haber ortaya çıktı. Son olarak Weibo'da Mix Fold 3 görselleri ortaya çıktı.

Daha önce Xiaomi ve Leica'nın "optik tam odaklı dört kamera kurulumu" üzerinde çalıştığı belirtildi. Görsellere baktığımızda ortaya çıkan Lecia ayrıntısı, bu iddiayı doğruluyor. Şu anda mevcut olarak yalnızca vivo ve Huawei'nin arkasında dört kameralı modelleri var.

Xiaomi'nin yeni akıllı TV serisi tanıtıldı!

Kamera özellikleri ile ilgili detaylı bir bilgi yok. Ancak iddialara göre dörtlü kamera kurulumu; Sony IMX800 sensörü, ultra geniş lens, 3.2x optik yakınlaştırmalı telefoto lens ve 5x yakınlaştırmalı periskop telefoto lens içeriyor.

Tüm bunlarla birlikte Xiaomi Mix Fold 3 modelinin 6,5 inç OLED FHD+ çözünürlüklü 120 Hz kapak ekrana ve 8,2 inç OLED FHD+ 120 Hz dahili katlanabilir ekrana sahip olacağı söyleniyor. Ek olarak iki panelin de delikli bir tasarıma sahip olacağı iddia ediliyor. Cihaz gücünü ise Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden alacak.