Xiaomi Mix Fold 3: Katlanabilir Akıllı Telefonun Boyutu ve Özellikleri Ortaya Çıktı

Xiaomi'nin yeni katlanabilir telefonu Mix Fold 3, zarif tasarımı ve ince yapısıyla dikkat çekiyor. Cihaz, açıkken 4,93 mm ve katlandığında 9,8 mm ölçülerinde olacak. Snapdragon 8 Gen 2 işlemciye sahip olan telefon, dörtlü kamera kurulumu ve büyük ekranlarıyla kullanıcılara üstün bir deneyim sunacak. Mix Fold 3, 14 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek bir etkinlikte tanıtılacak.

Katlanabilir akıllı telefon rüzgarı artarak devam ediyor. Büyük şirketler, bu alanda adeta yarış içinde. Pazardaki payını arttırmak isteyen Xiaomi, Mix Fold 3 modeli için son dokunuşlarını yapıyor. Gelen bilgilere göre cihaz zarif bir tasarıma sahip olacak.

Xiaomi Mix Fold 3, katlandığında 9,8 mm olacak

Xiaomi katlanabilir telefonu hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Şirket, son olarak Mix Fold 3 boyutu ile ilgili bir resmi paylaşım yaptı. Cihaz, açıkken 4,93 mm ve katlandığında 9,8 mm ölçülerinde olacak. Bu değerler, modeli katlanabilir akıllı telefon dünyasının en ince telefonu yapacak.

Cihaz hakkında yapılan tek açıklama Mix Fold 3 boyutu ile ilgili değil. Son dönemde hakkında birçok sızıntı ortaya çıkan Xiaomi'nin katlanabilir akıllı telefonunun çıkış tarihi de geçtiğimiz günlerde açıklandı. Şirketin yaptığı resmi paylaşıma göre Mix Fold 3, 14 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek bir etkinlikte tanıtılacak.

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Xiaomi CEO'su Lei Jun, cihazı "eksiksiz ve çok yönlü bir amiral gemisi" olarak nitelendiriyor. cihazın işlemci koltuğunda Qualcomm'un en güçlü oyuncusu olan Snapdragon 8 Gen 2'nin yer alıyor. İşlemcide 1 adet 3.2GHz ARM Cortex-X3, 2 adet 2.8GHz ARM Cortex-A710, 2 adet 2.8GHz ARM Cortex-A715 ve 3 adet 2.0GHz ARM Cortex-A510 çekirdek bulunuyor.

Daha önce sızdırılan bilgilere bakılırsa cihazda dörtlü bir kamera kurulumu olacak. Ana kamera görevinde Sony IMX800 sensör yer alacak. Ana kameraya ultra geniş açılı lens, 3.2x optik yakınlaştırmaya sahip telefoto lens ve 5x yakınlaştırmaya sahip periskop lens eşlik edecek. Katlanabilir cihaz, 6,5 inç OLED FHD+ çözünürlüklü 120 Hz kapak ekrana ve 8,2 inç OLED FHD+ 120 Hz dahili katlanabilir ekrana sahip olacak.