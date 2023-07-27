Xiaomi Mix Fold 3 için yeni detaylar ortaya çıktı

Katlanabilir telefon sektöründeki pazar payını artırmak için çalışmalarını sürdüren Xiaomi cephesinde bir süredir iddialarla ve sızıntılarla gündemden düşmeyen Mix Fold 3 için geri sayım başladı. Kısa süre önce kilit özellikleri belli olan cihazla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Katlanabilir telefon sektöründeki pazar payını artırmak için çalışmalarını sürdüren Xiaomi cephesinde bir süredir iddialarla ve sızıntılarla gündemden düşmeyen Mix Fold 3 için geri sayım başladı. Kısa süre önce kilit özellikleri belli olan cihazla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Xiaomi Mix Fold 3 MIIT veri tabanında ortaya çıktı

Yaklaşan Xiaomi Mix Fold 3 2308CPXD0C model numarasıyla MIIT veri tabanında göründü. Söz konusu liste telefonun herhangi bir teknik özelliğini ortaya çıkarmazken, çift SIM ve 5G gibi bağlantı özelliklerini gözler önüne seriyor.

Xiaomi Mix Fold 3 modelinin 6,5 inç OLED FHD+ çözünürlüklü 120 Hz kapak ekrana ve 8,02 inç OLED FHD+ 120 Hz dahili katlanabilir ekrana sahip olduğu iddia ediliyor. Her iki panel de delikli bir tasarımla kullanıcıların karşısına çıkacak.

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Katlanabilir telefon gücünü Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden alacak. Ayrıca LPDDR5 RAM ve UFS 4.0 teknolojilerini bünyesinde barındıracak. Bu noktada modelin en üst varyantının 16 GB RAM ve 1 TB depolama sunacağı söyleniyor.

Cihazda 50 Megapiksel IMX989, 50 Megapiksel IMX858 ultra geniş açı, 50 megapiksel telefoto lens ve 50 megapiksel IMX858 periskop sensörlerinden oluşan dörtlü kamera kurulumu mevcut olacak. 67W kablolu ve 50W kablosuz hızlarında şarj olması beklenen model, kutudan çıkar çıkmaz Android 13 tabanlı MIUI 14 arayüzünü çalıştıracak. Pil tarafında 67W kablolu ve 50W kablosuz şarjı destekleyen 4.800 mAh batarya yer alacak.

Kullanıcılara fikir vermesi açısından geçen yıl tanıtılan Xiaomi Mix Fold 2 modelinin teknik özellikleri şöyle;

Boyut ve AğırlıkKatlı Halde: 161.6 x 73.9 x 11.2mm Açık Halde: 161.6 x 144.7 x 5.4mm – 262gEkranKapak: 6.56 inç – 2320 x 1080 piksel – 120 Hz – HDR 10+ Ana: 8.02 inç – 2160 x 1914 piksel – 120 Hz – Adaptif – 1000 nitİşlemciQualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1RAM & Depolama12GB LPDDR5 RAM + 256 GB, 512 GB veya 1 TB UFS 3.1 DepolamaBatarya4,500 mAh – 67W hızlı şarjGüvenlikParmak izi okuyucuArka KameraAna: 50 MP f/1.8 Sony IMX766, OIS Ultra geniş açılı: 13MP f/2.4 Telefoto: 8MP f/2.6, 2x optik yakınlaştırmaÖn kamera20 Megapiksel / Ekran altında kamera yokPortlarUSB Type-CBağlantılar5G – 4G – Wi-Fi 6 – Bluetooth 5.2YazılımAndroid 12L ve MIUI 13 arayüzü

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