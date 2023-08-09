Xiaomi Mix Fold 3, 14 Ağustos'ta Tanıtılacak

Son yılların yükselen trendi olan katlanabilir akıllı telefon dünyasındaki rekabet giderek artıyor. Apple'ın yokluğuyla birlikte bu alanda kıyasıya bir rekabet ortamı mevcut. Pazardaki payını arttırmak isteyen Xiaomi, Mix Fold 3 modelini artık hazırladı. Mix Fold 3, 14 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek bir etkinlikte tanıtılacak.

Son yılların yükselen trendi olan katlanabilir akıllı telefon dünyasındaki rekabet giderek artıyor. Apple'ın yokluğuyla birlikte bu alanda kıyasıya bir rekabet ortamı mevcut. Pazardaki payını arttırmak isteyen Xiaomi, Mix Fold 3 modelini artık hazırladı.

Mix Fold 3, 14 Ağustos tarihinde tanıtılacak

Son dönemde hakkında birçok sızıntı ortaya çıkan Xiaomi'nin katlanabilir akıllı telefonunun çıkış tarihi nihayet belli oldu. Şirketin yaptığı resmi paylaşıma göre Mix Fold 3, 14 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek bir etkinlikte tanıtılacak.

Xiaomi CEO'su Lei Jun'un "eksiksiz çok yönlü bir amiral gemisi" olarak nitelendirdiği cihaz hakkında bugüne kadar bazı detaylar ortaya çıktı. Öncelikle cihazın işlemci koltuğunda Qualcomm'un en güçlü oyuncusu olan Snapdragon 8 Gen 2'nin yer aldığını belirtelim.

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Katlanabilir cihaz, 6,5 inç OLED FHD+ çözünürlüklü 120 Hz kapak ekrana ve 8,2 inç OLED FHD+ 120 Hz dahili katlanabilir ekrana sahip olacak. Daha önce Xiaomi ve Leica'nın "optik tam odaklı dört kamera kurulumu" üzerinde çalıştığı belirtildi. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan görsellere baktığımızda Lecia ayrıntısı dikkatleri çekiyor.

Öte yandan bahsedilen dörtlü kamera kurulumu; Sony IMX800 sensörü, ultra geniş lens, 3.2x optik yakınlaştırmalı telefoto lens ve 5x yakınlaştırmalı periskop telefoto lens içeriyor. Bazı iddialara göre ise cihazın özçekim kamerası ekran altında olacak. Son olarak 50W kablosuz şarj gibi özelliklerin de olacağını belirtelim.

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