Xiaomi Mix Flip, Uydu Bağlantısı Desteğiyle Geliyor

Akıllı telefon dünyasında katlanabilir modeller giderek popüler bir hal alıyor. Birçok üretici, donanımlarıyla güçlü modeller ortaya çıkardı. Bu alandaki en güçlü isimlerden Xiaomi, Mix Flip modeli için sıkı bir hazırlık dönemi içerisinde.

Xiaomi Mix Flip, uydu bağlantısı desteğine sahip olacak

İphone 14 serisiyle birlikte akıllı telefon dünyasına giren terimlerden birisi de uydu bağlantısı oldu. Hücresel bağlantının olmadığı alanlarda iletişimi sürdürecek olan özelliği ilk olarak Apple kullanmış olsa da Huawei, vivo gibi şirketler de geliştirerek kullanmayı sürdürüyor. Xiaomi de bu konudaki ilk adımını atıyor.

Görünen o ki yakın zamanda birçok yeni model, bu özellik ile birlikte gelecek. Xiaomi'nin beklenen katlanabilir modeli, Çin sertifikasyon web sitesinde orta çıktı. Ortaya çıkan detaylara göre Mix Flip, uydu bağlantısı desteğiyle sahne alan ilk katlanabilir akıllı telefon olacak.

Güncelleme desteği biten Xiaomi modelleri!

Katlanabilir Xiaomi modeli hakkında daha önce bazı sızıntı detaylar ortaya çıktı. Buna göre modelin işlemci koltuğunda Snapdragon 8 Gen 3 yer alacak. Amiral gemisi özelliklere sahip olacağı belirtilen modelde 12 GB ve 16 GB RAM seçenekleri sunulacak. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçeneklerinin olacağı belirtiliyor.

Xiaomi, arka panelinde üçlü bir kamera dizilimine yer verecek. 50 megapiksel ana kamera, 12 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 12 Megapiksel 3x optik yakınlaştırmaya sahip telefoto kamera kullanılacak. Cihazın özçekim kamerası ile ilgili henüz bir bilgi yok. Ön panelde ise 6.7 inç FullHD Plus AMOLED ekran yer alacak.