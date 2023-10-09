Xiaomi, MIUI yerine MiOS işletim sistemini kullanabilir

Xiaomi, Android 14 işletim sistemiyle birlikte MIUI yerine MiOS işletim sistemini kullanabilir. Şirketin bu kararı, kendi planları doğrultusunda alındığı düşünülüyor.

Akıllı telefon dünyasının en büyük isimlerinden birisi olarak gösterilen Xiaomi, ürettiği orta ve üst segment modellerle ülkemizde de sıkı takip ediliyor. Şirket, Andriod 14 işletim sistemini kendi arayüzüyle birlikte dağıtmaya hazırlanırken ilginç bir sürprize imza atabilir.

MIUI ismi yerine MiOS işletim sistemi geliyor

Android dünyası, Android 14 işletim sistemini beklemeye koyuldu. Öyle ki Xiaomi, dağıtılacak cihazlarla ilgili planlarını oluşturdu. Ancak sızıntılarıyla ünlü Digital Chat Station, oldukça ilginç bir paylaşımda bulundu. Buna göre eli kulağındaki MIUI 15 hiç gelmeyecek.

Kaynak, MIUI 15 arayüzünün hiç gelmeyeceğini belirtti. Haberde MIUI 14'ün MIUI serisinin son ana sürümü olacağı belirtiliyor. Xiaomi, artık arayüzlerini MiOS olarak isimlendirecek. İçerikte MIUI 15'in yerine değil adlandırılmayacağını, kendine ait bir sistem olacağını belirtiyor.

Xiaomi 13T Pro PUBG Mobile testi!

Bilindiği üzere kendi işletim sistemini geliştiren son firma Huawei oldu. Firma, ABD yaptırımları nedeni ile dışa bağımlılığını minimuma indirme amacıyla geçtiğimiz yıllarda HarmonyOS'i kullanıma sundu. Aslında Xiaomi, Google uygulamalarından ve servislerinden eksiksiz bir şekilde yararlanıyor. Şirketin bu kararı tamamen kendi planları doğrultusunda verilmişe benziyor.

Öte yandan bir başka iddia da iki ayrı işletim sistemi olarak devam edeceği yönünde. Xiaomi'nin işletim sistemini Çin ile sınırlı tutacağı söyleniyor. Üreticinin daha önce bazı akıllı telefonlarını Çin'e özel tutup Avrupa'ya getirmemesi de bu ihtimali son derece güçlendiriyor. Yani böyle bir durumun yaşanması halinde Avrupa'daki Xiaomi kullanıcıları Android tabanlı MIUI arayüzünü kullanmaya devam edecek.