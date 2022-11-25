Xiaomi, MIUI kullanıcı sayısını açıkladı!

Xiaomi, günümüzde önemli teknoloji şirketleri arasında yer alıyor. Özellikle söz konusu akıllı telefon olduğunda geniş bir seçenek sunmasıyla öne çıkıyor. Bununla birlikte Xiaomi, dün 2022'nin üçüncü çeyreğine ilişkin mali raporunu yayınladı. Bu raporda ise MIUI kullanıcı sayısı ortaya çıktı.

MIUI kullanıcı sayısı 564 milyona ulaştı

Günümüzde en çok tercih edilen akıllı telefon markalarından biri Xiaomi oluyor. Şirket, geniş bir telefon modeli seçeneği sunuyor. Bu durum bazı kullanıcılarını hoşuna gitse de bazı kullanıcıları oldukça rahatsız ediyor. Dün ise şirket, 2022 üçüncü çeyreğine ilişkin mali raporunu yayınladı. Bu raporda ise MIUI kullanıcı sayısı dikkat çekti.

Rapora bakıldığı zaman Xiaomi MIUI kullanıcıları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 bir artış gösterdi. Böylece 78,1 milyon artışla kullanıcı sayısı 564 milyona ulaştı. Bu kullanıcıların ise yalnızca 141 milyonu (yaklaşık yüzde 25) Çin'de yer alıyor.

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Dönem gelirlerine baktığımız zaman ise önemli bir düşüş olduğunu görmek mümkün. Özellikle geçtiğimiz yıla göre gelir, yüzde 10 daha düşük. Net kar ise daha da düşerek yıllık bazda yüzde 59 düştü ve 294 milyon dolara ulaştı.

Tüm bunlarla birlikte şirket, 2022'nin üçüncü çeyreğinde dünyadaki üçüncü sırasını korudu. Ancak sevkiyatları yıllık yüzde 7,8, geliri ise yüzde 11,1 azaldı. Şirket ayrıca, Ar-Ge yatırımlarının bir yıl öncesine göre yüzde 25 arttığını ve personelinin yüzde 48'inin Ar-Ge alanında çalıştığını açıkladı.

Resmi basın açıklaması, Xiaomi'nin çeşitli sorunlara rağmen dayanıklı bir iş modeli gösterdiğini belirtti. Ayrıca şirket, makroekonomik belirsizliklere ve dış etkilere rağmen gelecek çeyrekte aynı şekilde ilerlemeye devam edeceklerini söyledi.

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