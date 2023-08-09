Xiaomi, MIUI 15 Özellikleri ve Logosunu Sızdırdı
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Xiaomi, Android 14 tabanlı MIUI 15 arayüz güncellemesi için çalışmalarını hızlandırdı. MIUI 15 sürümünün bazı özellikleri ve resmi logosu ortaya çıktı. Xiaomi, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için daha gerçekçi dokunsal geri bildirim, yeni kullanıcı arayüzü tasarımı ve sezgisel işlemler sunacak. Ayrıca, kullanıcı verilerinin güvenliğini ve gizliliğini korumak için de önlemler alacak. MIUI 15 güncellemesi alacak Xiaomi modelleri de açıklandı.
Xiaomi, Android 14 tabanlı MIUI 15 arayüz güncellemesi için çalışmalarını hızlandırdı. MIUI 15 sürümünün bazı özellikleri ve resmi logosu ortaya çıktı. İşte detaylar…
MIUI 15 özellikleri netleşiyor
Xiaomi, MIUI 15 ile birlikte kullanıcılara daha gerçekçi ve hassas dokunsal geri bildirim sunacak. Şirketin MIUI 15'te sunacağı deneyimi tanıtacağı yeni modellerin donanımlarıyla destekleyeceği belirtiliyor.
Xiaomi, genel kullanıcı deneyimini iyileştirmek için daha yumuşak animasyonlar, daha basit simgeler başta olmak üzere yeni bir kullanıcı arayüzü tasarımıyla karşımıza çıkacak. Şirketin MIUI 15 ile birlikte sezgisel işlemlerin de iyileştireceğini belirtelim.
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MIUI'nin yeni sürümü, kullanıcıların kişisel bilgilerini ve veri güvenliğini korumak için daha sıkı uygulama hakları yönetimi ve daha güvenli veri şifreleme yöntemleriyle tanıtılacak. Xiaomi, kullanıcıların kişisel verilerini korumak için gizlilik ayarlarında değişikliğe gidecek.
MIUI 15, kullanıcılara programı ve kullanım alışkanlıklarına göre tamamlanması gereken görevleri ve etkinlikleri otomatik olarak hatırlatacak. Bununla birlikte yeni sürüm, kullanıcıların farklı uygulamalar arasında daha kolay geçiş yapmasına izin vererek çoklu görev yönetimi konusunda iyileştirmeler ile karşımıza çıkacak.
MIUI 15 güncellemesi alacak Xiaomi modelleri
Xiaomi 14 Pro
Xiaomi 14
Xiaomi 13 Ultra
Xiaomi 13 Pro
Xiaomi 13T Pro
Xiaomi 13T
Xiaomi 13
Xiaomi 13 Lite
Xiaomi 12
Xiaomi 12 Pro
Xiaomi 12X (uncertain)
Xiaomi 12S Ultra
Xiaomi 12S
Xiaomi 12S Pro
Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition
Xiaomi 12 Lite
Xiaomi 12T
Xiaomi 12T Pro
Xiaomi 11T
Xiaomi 11T Pro
Xiaomi mi 11 Lite 5G
Xiaomi 11 Lite 5G NE
Xiaomi mi 11 LE
Xiaomi mi 11
Xiaomi mi 11 Ultra
Xiaomi mi 11 Pro
Xiaomi MIX 4
Xiaomi MIX FOLD
Xiaomi MIX FOLD 2
Xiaomi MIX FOLD 3
Xiaomi CIVI 1S
Xiaomi CIVI 2
Xiaomi CIVI 3
Xiaomi Pad 5 Pro 12.4
Xiaomi Pad 6
Xiaomi Pad 6 Pro
Siz MIUI 15 logosu ve ilk bilgileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.