Xiaomi, MIUI 15 Özellikleri ve Logosunu Sızdırdı

Xiaomi, Android 14 tabanlı MIUI 15 arayüz güncellemesi için çalışmalarını hızlandırdı. MIUI 15 sürümünün bazı özellikleri ve resmi logosu ortaya çıktı. Xiaomi, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için daha gerçekçi dokunsal geri bildirim, yeni kullanıcı arayüzü tasarımı ve sezgisel işlemler sunacak. Ayrıca, kullanıcı verilerinin güvenliğini ve gizliliğini korumak için de önlemler alacak. MIUI 15 güncellemesi alacak Xiaomi modelleri de açıklandı.

Xiaomi, Android 14 tabanlı MIUI 15 arayüz güncellemesi için çalışmalarını hızlandırdı. MIUI 15 sürümünün bazı özellikleri ve resmi logosu ortaya çıktı. İşte detaylar…

MIUI 15 özellikleri netleşiyor

Xiaomi, MIUI 15 ile birlikte kullanıcılara daha gerçekçi ve hassas dokunsal geri bildirim sunacak. Şirketin MIUI 15'te sunacağı deneyimi tanıtacağı yeni modellerin donanımlarıyla destekleyeceği belirtiliyor.

Xiaomi, genel kullanıcı deneyimini iyileştirmek için daha yumuşak animasyonlar, daha basit simgeler başta olmak üzere yeni bir kullanıcı arayüzü tasarımıyla karşımıza çıkacak. Şirketin MIUI 15 ile birlikte sezgisel işlemlerin de iyileştireceğini belirtelim.

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MIUI'nin yeni sürümü, kullanıcıların kişisel bilgilerini ve veri güvenliğini korumak için daha sıkı uygulama hakları yönetimi ve daha güvenli veri şifreleme yöntemleriyle tanıtılacak. Xiaomi, kullanıcıların kişisel verilerini korumak için gizlilik ayarlarında değişikliğe gidecek.

MIUI 15, kullanıcılara programı ve kullanım alışkanlıklarına göre tamamlanması gereken görevleri ve etkinlikleri otomatik olarak hatırlatacak. Bununla birlikte yeni sürüm, kullanıcıların farklı uygulamalar arasında daha kolay geçiş yapmasına izin vererek çoklu görev yönetimi konusunda iyileştirmeler ile karşımıza çıkacak.

MIUI 15 güncellemesi alacak Xiaomi modelleri

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13T

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12X (uncertain)

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 11T

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi mi 11 Lite 5G

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi mi 11 LE

Xiaomi mi 11

Xiaomi mi 11 Ultra

Xiaomi mi 11 Pro

Xiaomi MIX 4

Xiaomi MIX FOLD

Xiaomi MIX FOLD 2

Xiaomi MIX FOLD 3

Xiaomi CIVI 1S

Xiaomi CIVI 2

Xiaomi CIVI 3

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4

Xiaomi Pad 6

Xiaomi Pad 6 Pro

Siz MIUI 15 logosu ve ilk bilgileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.