Xiaomi, MIUI 14 ile 120Hz ekran yenileme özelliğini sunuyor

Xiaomi, MIUI 14 güncellemesi ile 120Hz ekran yenileme özelliğini tüm modellerine getiriyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar her uygulama için ekran yenileme hızını 120Hz olarak ayarlayabilecekler.

Xiaomi, bir taraftan MIUI 15 ya da iddialar doğruysa MIOS 15 için hazırlıklar yaparken, MIUI 14 özellikleri arasında yeni bir sürpriz karşımıza çıktı. Buna göre 120Hz ekran yenileme sunan Xiaomi modelleri çok daha kullanışlı hale gelecek. İşte yeni MIUI 14 güncellemesi ve detayları…

120Hz ekran yenileme sunan Xiaomi modelleri için yeni MIUI 14 özelliği

Bildiğiniz gibi 120Hz ekran yenileme özelliği, artık akıllı telefonlar için olmazsa olmaz özellikler arasında. Apple, bu özellik için dirense de Android tarafında orta segment modellere bile 120Hz inmeye başladı. İşte Xioami bu anlamda MIUI 14 özellikleri arasına 120Hz uygulama desteğini de ekliyor. Bildiğiniz gibi 120Hz ekran yenileme her uygulamada çalışmıyor. Akıcılık için oldukça önemli olan 120Hz ekran yenileme özelliği artık her uygulamada karşımıza çıkacak.

Buna göre Xiaomi, MIUI 14 kullanan tüm modellerde 120Hz desteğini bu destek için zorlayacak. Tabii ki ekran tazeleme desteği olmayan uygulamalarda bu zorlamanın daha fazla batarya harcanmasına neden olma ihtimali var.

Burada destek vermeyen uygulamalar konusunu da açmak gerekiyor. Bazı uygulamalar 120Hz desteğine sahip olsa da 60Hz ya da 90Hz ile otomatik olarak çalışıyor. İşte Xiaomi bu yeni MIUI 14 özelliği ile bu sorunu da ortadan kaldıracak.

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Ortaya çıkan detaylara göre yeni MIUI 14 özelliği ile Xiaomi kullanıcıları, her uygulama için 120Hz ekran yenileme desteğini açma imkanına sahip olacak. Buna göre Xiaomi, MIUI 14 ayarlara yenileme hızı şeklinde bir bölüm ekliyor. Bu bölmede ekran yenilemeyi 120Hz yapabileceğiniz uygulamaların listesi karşınıza çıkıyor.

Şu an için bu küçük boyutlu MIUI 14 güncellemesinin ne zaman geleceği belli değil. İlk olarak Çin'de Xiaomi 12S Pro modelinde bu güncelleme karşımıza çıktı. Buna göre yeni MIUI 14 güncellemesi ile MIUI V14.0.10.0.TLECNXM sürümü cihazlara yükleniyor.

Güncellemenin önce Xiaomi modellerine sonrasında ise Redmi ve Poco gibi alt markalara da gelmesi bekleniyor. Sizce bu yeni MIUI 14 güncellemesi ile gelen 120Hz ekran yenileme özelliği nasıl olmuş? Yorumlarınızı bekliyoruz.