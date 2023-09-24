Xiaomi, MIUI 14 beta testlerini durdurdu

Xiaomi, Redmi modelleri de dahil olmak üzere sevilen cihazların MIUI 14 beta testlerini sonlandırdı. Ancak MIUI 15 beta ile desteklenmeye devam edecekler.

Xiaomi, geçtiğimiz aylarda başlattığı Android 14 tabanlı MIUI 14 beta sürümünde beklenmedik bir adım attı. Redmi modelleri de dahil olmak üzere sevilen cihazların MIUI 14 beta testlerini durdurdu. Bu modeller arasında Xiaomi 11 serisi ve Redmi K40S gibi cihazlar bulunuyor.

Xiaomi, 6 modelin MIUI 14 beta testlerini sonlandırdı

Xiaomi, kararlı sürüm öncesinde yeni Android özelliklerine erişmek isteyen kullanıcıları hayal kırıklığına uğrattı. Eylül ayından itibaren 6 cihazın Android 14 tabanlı MIUI 14 beta sürümü için güncelleme almayacağı belirtildi. Ancak iyi haber şu ki, MIUI 15 beta ile yeniden desteklenmeye devam edecekler.

Bunlar arasında Xiaomi 11, 11 Pro ve Redmi K40S gibi sevilen cihazlar bulunuyor. Kullanıcılara Android ve MIUI'ın en güncel arayüzünü test etme fırsatı sağlayan akıllı telefonlar, Eylül ayından sonra MIUI 14 betasında desteklenmeyecek. Bu da kullanıcıların MIUI 15 beta gelene kadar beklemesi gerekeceğini gösteriyor.

Xiaomi 14 iddialı geliyor

Listedeki telefonlardan birini kullanıyorsanız, MIUI 15 betası çıkana kadar yeni bir güncelleme almayacağınızı belirtelim. Ayrıca beta programından çıkarak kararlı sürüme geçiş yapabileceğiniz de unutmayın.

Xiaomi 11

Xiaomi 11 Pro

Xiaomi 11 Ultra

Redmi K40S

Redmi Note 11T Pro

Redmi Note 11T Pro+

Xiaomi, bu cihazlar için Android 14 tabanlı MIUI 15 üzerinde çalışmaların devam ettiğini de belirtti. Öte yandan kararlı Android 14'ün yıl sonunda dağıtıma çıkması bekleniyor.

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