Xiaomi mi Band 7 Pro Üstün Özellikler ile İlgi Odağı Oldu

Xiaomi firması üst düzey akıllı telefonu, Xiaomi 12S serisini piyasaya sürdü. Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro ve Xiaomi 12S Ultra olarak üç seri halinde cihazlar tanıtıldı.

Amiral gemisi akıllı telefonların yanı sıra Xiaomi, en yeni fitness cihazı mi Band 7 Pro'yu da piyasaya sürdü. Xiaomi mi Band 7 Pro, akıllı saat benzeri bir AMOLED ekran, GPS desteği ve daha fazla premium özelliklerle piyasaya sürüldü.

Mi Band 7 Pro, 60$+vergiler olarak piyasaya sürüldüğü bildirildi. Akıllı bant şu ana kadar yalnızca Çin piyasasında yer aldı.

Ancak yakın zamanda global piyasada boy göstereceği söyleniyor. Ürünün Türkiye piyasasına sürülmesi de muhtemel gözüküyor.

Xiaomi mi Band 7 Pro, Mavi, Yeşil, Turuncu, Pembe ve Beyaz olmak üzere beş renk seçeneği ile piyasada yerini aldı.

Xiaomi M Band 7 Pro'nun Özellikleri

Xiaomi mi Band 7 Pro, 280×456 piksel çözünürlüğe sahip 1.64 inç AMOLED ekranla piyasaya sürüldü. Akıllı bant 326 ppi piksel yoğunluğu ile geliyor ve koruma için 2.5D cam var. Bu ekran aynı zamanda her zaman açık ekran özelliğini de destekler. Ayrıca, Xiaomi mi Band 7 Pro, kullanıcıların bir akıllı telefon istemeden konumlarını takip etmelerini sağlayan yerleşik GPS ile birlikte gelir.

Xiaomi mi Band 7 Pro'daki sağlık ve fitness özellikleri arasında 24 saat kalp atış hızı monitörü, SpO2 izleme, uyku takibi, adım sayacı, kalori sayacı ve daha fazlası bulunur. mi Band 7 Pro batarya olarak, tek bir şarjla 12 güne kadar dayanabileceğini iddia ettiği 235mAh pil barındırıyor. Bağlantı için saatin Bluetooth v5.2 bağlantısı, NFC desteği ve Xiao AI sesli asistanı vardır. Akıllı bant, 5ATM suya dayanıklı bir tasarıma sahiptir.

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