Xiaomi, en çok satan telefonları arasında yer alan mi 10T, mi 10T Pro ve Poco X3 modelleri için güncelleme desteğini sonlandırdı. Bu durum, eski modellerin kullanıcıları için pek iyi bir haber değil.

Akıllı telefon pazarında en büyük markalardan Xiaomi, ürün yelpazesine her yıl yepyeni modeller ekliyor. Şirket, en son geçtiğimiz günlerde Xiaomi 14 serisini tanıttı. Tabii yeni telefonların piyasaya sürülmesi, eski modeller için pek de iyi bir haber sayılmıyor.

Xiaomi, ürün yelpazesini sürekli olarak genişletirken öte taraftan eski modelleri için de yazılım desteğini yavaş yavaş kesiyor. Son olarak marka, en çok satan telefonları arasında yer alan üç model için daha güncelleme desteğini sonlandırdı.

Xiaomi mi 10T, mi 10T Pro ve Poco X3 için güncelleme desteği sonlandı!

Xiaomi, yazılım desteğini sonlandırdığı bütün akıllı telefonları EOL adlı bir listeye ekliyor. Bunu sürekli olarak güncel tutan marka, bu listeye geçtiğimiz saatlerde mi 10T, mi 10T Pro ve Poco X3 modellerini de ekledi. Bu, modellerin artık güncelleme almayacağı anlamına geliyor. Tabii önemli bir güvenlik açığı söz konusu olduğunda bu durum değişebilir.

Söz konusu bu üç popüler model, 2020 yılının ikinci yarısında piyasaya sürüldü. Hepsi Android 10 tabanlı MIUI 12 işletim sistemi ile piyasaya sürüldü ve şu an ise Android 12 tabanlı MIUI 14 üzerinde çalışıyorlar. Yani üç yıl içerisinde iki büyük güncelleme aldılar.

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Güncelleme desteği kesilen modeller şöyle sıralandı;

Xiaomi mi 10T

Xiaomi mi 10T Pro

Poco X3

Xiaomi mi 10T ve mi 10T Pro uygun fiyatlı Android amiral gemisi olarak öne çıkıyordu. Poco X3 modeli ise bütçe dostu kataloğunda bulunuyordu. Bu nedenle Xiaomi'nin dünyada en çok satan akıllı telefonları arasında yer alıyorlardı.

Xiaomi, akıllı telefonları için genellikle 3 veya 4 yıl boyunca büyük Android güncellemesi sözü veriyor. Bu doğrultuda Çinli şirket, yakın zamanda yazılım desteği sonlanan modeller listesini tekrardan güncelleyebilir.

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