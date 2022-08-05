Xiaomi LCD ekrana veda ediyor! Fiyatlar zamlanabilir

Xiaomi ve Redmi markasının üreticisi olan Xiaomi Group, akıllı telefonlarda LCD ekrandan vazgeçmeye hazırlanıyor. Çinli üreticinin yöneticisi Zhang Yu, orta ve üst seviye modellerinin tamamında OLED ekran kullanabileceklerini ima etti. Bu kapsamda Redmi Note 11T Pro son LCD ekranlı Xiaomi telefonu olacak.

Xiaomi, Redmi Note 11T Pro ile LCD defterini kapatacak

Apple, Samsung ve Xiaomi gibi dev akıllı telefon üreticileri en yeni cihazları için LCD panelleri sonlandırmayı amaçlıyor. Hem batarya ömrü hem de performans açısından daha başarılı olan OLED ekranlar, Xiaomi'nin yeni yol haritasında önemli bir noktaya sahip.

Xiaomi Group Yöneticisi Zhang Yu tarafından verilen son demeçe göre Redmi Note 11T Pro, şirketin son LCD ekranlı telefonu olabilir. Bu karar ekran kalitesi açısından önemli olsa da, Xiaomi hayranlarından karışık tepkiler aldı.

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Kullanıcılar, tedarik sorunları ve çip kriziyle zamlanan akıllı telefonların OLED paneller yüzünden ek zamlarla karşı karşıya olabileceğini düşünüyor. Xiaomi'nin bu kararı, amiral gemisi modellerinde fiyat farkı yaratmıyor olsa da, orta segment cihazların zamlanmasına yol açabilir.

Redmi Note 11T Pro'da 6.6 inç Full HD+ çözünürlüklü IPS LCD panel karşımıza çıkıyor. Ekranda 30 Hz ile 144 Hz arasında değişken yenileme hızları bulunuyor. Ayrıca seride MediaTek Dimensity 8100 işlemcisi mevcut.

Xiaomi, Redmi Note serisinde tamamen OLED panele geçiş yapmak istiyor. Note 11'de Amoled tercih ederken, Note 11T Pro'da ise LCD panel kullanıldı. Fakat Xiaomi, DisplayMate A+ sertifikasını alan bu panelin "tarihteki en iyi LCD" olduğunu söyledi.

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