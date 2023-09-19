Xiaomi, küresel pazarda Xiaomi 13T serisini tanıtacak

Xiaomi, yaz ayında Mix Fold 3, Android tablet Pad 6 Max 14 ve Band 8 Pro gibi cihazları tanıtarak dolu dolu bir yaz geçirdi. Şirket, şimdi de Redmi K60 serisini küresel pazarda Xiaomi 13T ismiyle tanıtmaya hazırlanıyor. Serinin fiyatları da sızdırıldı.

Yaz ayını Mix Fold 3, Android tablet Pad 6 Max 14 ve Band 8 Pro gibi cihazları tanıtarak adeta dolu dolu geçirdi. Ülkemizde de sıkı bir takipçisi olan şirket, 1 ay önce Çin'e özel olan Redmi K60 sersini tanıttı. Xiaomi, cihazı küresel pazarda Xiaomi 13T ismiyle tanıtmaya hazırlanıyor.

16 GB RAM'e sahip Xiaomi 13T Pro fiyatı 1.000 euroyu bulacak

Uzunca bir süredir sızıntılarla gündemden düşmeyen Xiaomi 13T serisi, 26 Eylül'de tanıtılacak. Xiaomi 13T ve 13T Pro modellerinden oluşacak seri, Xiaomi 13 serisinin uygun fiyatlı kardeşi olarak anılıyor. Sızıntılarıyla bilinen Ishan Agarwal, cihazların fiyatlarını sızdırdı.

Öncelikle serinin Çin'e özel versiyonu Redmi K60'ta olan 24 GB RAM'li versiyonun küresel pazarda olmayacağını belirtelim. Kaynağa göre serinin güçlü oyuncusu Xiaomi 13T Pro'nun 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip versiyonunun fiyatı 1.000 eurodan satışa sunulacak.

Seriye ait diğer fiyatlandırmalar;

Xiaomi 13T (8 GB RAM ve 256 GB depolama) : 650 Euro

Xiaomi 13T Pro (12 GB RAM ve 256 GB depolama) : 800 Euro

Xiaomi 13T Pro (16 GB RAM ve 1 TB depolama) : 1.000 Euro

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Xiaomi 13T özellikleri

Ekran6.67 inç 1.220 x 2.712 piksel 144 Hz AMOLED Yonga SetiDimensity 8200-UltraKamera50?Megapiksel + 50?Megapiksel + 32?Megapiksel üçlü kamera (LEICA)Bellek8 GB RAMKapasite (En düşük)256GBOS sürümüMIUI 14Batarya5000 mAh 67W hızlı şarj özelliğine sahip

Xiaomi 13T Pro özellikleri

Ekran6.67 inç 144 Hz AMOLEDYonga SetiDimensity 9200+Kamera50?Megapiksel + 50?Megapiksel + 50?Megapiksel üçlü kamera (LEICA)Bellek12 GB RAM, 16 GB RAMKapasite 512 GB, 1 TBOS sürümüMIUI 14Batarya5000 mAh 120W hızlı şarj özelliğine sahip

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