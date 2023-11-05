Xiaomi, İlk Elektrikli Otomobilini Piyasaya Sürme Planlarını Hızlandırıyor

Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, 2024 yılına kadar ilk elektrikli otomobilini piyasaya sürme planlarını hızlandırıyor. Şirketin CEO'su Lei Jun, yeni otomobil markası için logo tasarımı istedi. Xiaomi'nin otomobil fabrikası ise Pekin'de inşa ediliyor.

Xiaomi, ilk elektrikli otomobilini piyasaya sürme planlarını hızlandırarak mobilite vizyonunu gerçeğe dönüştürüyor. Çin'den gelen son gelişmeler, Xiaomi Motors'un 2024 yılına kadar ilk elektrikli otomobilini piyasaya sürmek istediğini gösterdi. Buna göre TikTok'ta bazı logo tasarımları da paylaşıldı.

Xiaomi CEO'su, yeni otomobil markası için logo tasarımı istedi

Xiaoimiui'ın haberine göre Xiaomi kurucusu ve CEO'su Lei Jun, sosyal medya üzerinden ulaştığı bir tasarımcıdan Xiaomi Motors için logo tasarlamasını istedi. Bu durum, Çinli üreticinin elektrikli araç hedefleri hakkında yeni spekülasyonlara yol açtı.

Şirket henüz resmi bir logo paylaşmış değil. Ancak internette paylaşılan konsept görüntüler, Rolls-Rolce'a benzeyen bir tasarımı gözler önüne serdi. Ayrıca geçtiğimiz aylarda sızdırılan fotoğraflar, Xiaomi'nin Porsche Taycan'a benzeyen bir elektrikli coupe üzerinde çalıştığını göstermişti.

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Çin'in başkenti Pekin'de yer alan yeni otomobil fabrikası, ilk aşamasının tamamlanmasının ardından 720 bin metrekarelik alana yayılıyor. Daha önce sızdırılan görüntülerde batarya, montaj, boya, gövde, kalıp döküm ve damgalama işlevleri için altı ana atölyenin inşa edildiği görülüyor.

Xiaomi, Ağustos ayında fabrika için yaklaşık 100 personel alımında bulundu. Seri üretimi başlatmak üzere bu yılın sonlarında veya gelecek yılın başlarında ise tam ölçekli işe alımların başlaması bekleniyor. Ancak tesisin henüz Çin hükümetinden onay almadığını, görüşmelerin yıl sonuna kadar tamamlanacağını belirtelim.

Yatırımcılarla yapılan son toplantıda Xiaomi genel müdürü Lu Weibing, Xiaomi otomobilinin geliştirilmesinin sorunsuz ilerlediğini belirtmiş ve ileri bir test aşamasına girildiğini söylemişti. Aracın test sıklığının artmış olması da Weibing'in sözlerini doğruluyor.

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