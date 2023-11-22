Xiaomi HyperOS: Yeni Kullanıcı Arayüzü Tanıtıldı

Xiaomi, Çin'deki bir etkinlikte yeni kullanıcı arayüzü HyperOS'u tanıttı. HyperOS, eskiden MIUI 15 olarak biliniyordu ve Xiaomi'nin tüm cihazlarını destekleyecek. HyperOS, modern bir görünüm ve yenilikçi bir tasarım sunarak kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi amaçlıyor. HyperOS inceleme sizlerle.

Xiaomi, Çin'deki bir etkinlikte yeni kullanıcı arayüzü HyperOS'u tanıttı. HyperOS, eskiden MIUI 15 olarak biliniyordu ve Xiaomi'nin tüm cihazlarını destekleyecek. HyperOS, modern bir görünüm ve yenilikçi bir tasarım sunarak kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi amaçlıyor. HyperOS inceleme sizlerle.

Xiaomi HyperOS inceleme!

Arayüz, kontrol merkezini ve bildirim panelini yeniden şekillendiriyor ve birçok uygulamaya iOS tarzı bir görünüm kazandırıyor. HyperOS ayrıca cihazlar arası senkronizasyonu kolaylaştırarak akıllı telefonlar, saatler ve ev aletleri arasında sorunsuz bir bağlantı sunuyor. Tüm Xiaomi ürünleri, telefon üzerinden HyperOS ile kontrol edilebilecek.

Yeni özellikler arasında, özellikle Çin'de kullanıma sunulacak olan Mijia ürünlerini uzaktan kontrol etmeyi sağlayan Hypermind bulunuyor.

Ayrıca, HyperOS'un pil ömrü ve verimlilik konusunda da iyileştirmeler sunacağı belirtiliyor. Güvenlik de geliştirildi, Xiaomi HyperOS'un daha stabil ve güvenlik açıklarına karşı daha korunaklı olacağını iddia ediyor. Geliştiricilerle yapılan iş birlikleri, uygulama deneyimini optimize edecek.

Xiaomi HyperOS, büyük temel modelleri kullanarak bunların sistem uygulamalarını güçlendirmesini sağlıyor. Xiaomi AI Assistant artık kullanıcı arayüzü aracılığıyla büyük temel model metin oluşturma yeteneklerine doğrudan erişim sağlayarak konuşma oluşturma ve makale özetleme gibi görevleri mümkün kılıyor.

Gerçek zamanlı altyazı özelliği, video konferans konuşmalarını notlara ve akıllı toplantı özetlerine dönüştürüyor. Kullanıcılar, fotoğraf albümlerindeki görüntüleri aramak ve mevcut portrelere dayalı yapay zeka görüntüleri oluşturmak için sözlü ifadeleri kullanabiliyor.

"Mi Canvas" uygulamasının tablet versiyonu, sıradan karalamaları mükemmel sanat eserlerine dönüştürebilen bir yapay zeka fırçası ekliyor. Ayrıca, üçüncü taraf uygulamalar, WPS içindeki ekran görüntüleri aracılığıyla belge anlama veya tek komutla sunum oluşturma gibi yapay zeka alt sisteminin potansiyelinden faydalanabiliyor.

Xiaomi HyperOS, büyük temel modelleri verimli bir şekilde dağıtmak için bunları cihaz NPU'suna entegre etmek üzere yapay zeka alt sisteminden yararlanıyor. Bu destek, Xiaomi'nin akıllı telefonlarda kendi geliştirdiği, model boyutunu ve bellek kullanımını %75 oranında azaltan ve çizim süresini 100 saniyeden sadece 5 saniyeye düşüren görüntüleme temel modeliyle örneklenen büyük temel modellerine kadar uzanıyor.

Bu gelişmiş görüntü oluşturma yetenekleri, Xiaomi AI Assistant'ın cihaz fotoğraf albümlerindeki "Text to Image" (metinden görsele) ve "Image Extender" (görsel genişletici) gibi özellikleri şimdiden geliştiriyor.

İlk olarak Xiaomi 14 serisi ve K60 Ultra (13T serisi olarak global pazarda) gibi cihazlara gelecek olan HyperOS, ayrıca Pad 6 Max 14 tablet ile piyasaya sürülecek. Diğer Xiaomi modelleri 2024 yılından itibaren HyperOS güncellemesini alacak.