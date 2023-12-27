Xiaomi HyperOS'un yeni logosu duyuruldu
Xiaomi'nin HyperOS arayüzü için yeni logo tanıtıldı. Yeni logo, daha şık ve kompakt bir görünüme sahip olup, mora çalan renklerle tasarlanmıştır. Ayrıca, HyperOS'un yeni sürümüyle birlikte daha fazla özelleştirme seçeneği sunulacak ve depolama konusunda avantaj sağlanacak.
Akıllı telefon işinin başarılı oyuncularından Xiaomi'nin geçtiğimiz aylarda kullanıcıların beğenisine sunduğu HyperOS için çalışmalar sürüyor. MIUI arayüzüne göre ciddi iyileştirmelerle gelen ve kullanıcı deneyimini daha da artıran yeni arayüzün logosu da kısa bir süre önce yenilendi. İşte yeni HyperOS logosu!
Yeni HyperOS logosu
Xiaomi kurucusu Lei Jun, son yaptığı paylaşımla HyperOS arayüzünün logosunun değiştiğini resmen duyurdu. Eskisine göre daha şık ve kompakt bir görünümle gelen yeni logo, dijital evrendeki fikirler ve bağlantılar gibi bir arada dönen noktalardan oluşan bir galaksi olarak tanımlanıyor. Aynı zamanda mora çalan renkleri de bünyesinde barındırıyor.
Xiaomi HyperOS; yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget'larla ile kilit ekranında daha fazla özelleştirme sunacağı görülüyor. Kontrol merkezi ise bir önceki sürüm MIUI 14'e kıyasla daha temiz ve daha modern bir tasarıma sahip olacak. Uygulama simgeleri ise benzer, ancak genel tutarlılık artmış gibi duruyor.
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Yeni sürümle birlikte dikkat çeken bir diğer detay ise Xiaomi HyperOS'un telefonlarda kaplayacağı alan oldu. Çinli şirketin iddiasına göre yapı 8.75 GB boyutlarında ve rakiplerine göre depolama konusunda ciddi bir avantaj sağlıyor.
HyperOS, seleflerine kıyasla daha az güç tüketecek ve daha az belleklerde daha rahat çalışabilecek. Bu da özellikle Xiaomi'nin eski ve donanımsal açıdan yeterli olmayan ürünleri için bir açık kapı bıraktığı anlamına geliyor.
Xiaomi son olarak geçtiğimiz günlerde güncellemeyi alacak ikinci parti modelleri de duyurdu;
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