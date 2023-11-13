Xiaomi HyperOS'un POCO F4 için dağıtımı başlıyor

Xiaomi'nin geçen ayın sonunda vitrine çıkardığı HyperOS için dağıtım başlayacak. Yeni sürüm MIUI arayüzüne göre ciddi iyileştirmelerle gelmesinin yanı sıra daha stabil ve verimli bir kullanıcı deneyimi vadediyor. Son ortaya çıkan bilgiler yeni yapının yakında popüler bir Xiaomi modeli için yayınlanacağını gözler önüne seriyor.

Xiaomi'nin geçen ayın sonunda vitrine çıkardığı HyperOS için dağıtım başlayacak. Yeni sürüm MIUI arayüzüne göre ciddi iyileştirmelerle gelmesinin yanı sıra daha stabil ve verimli bir kullanıcı deneyimi vadediyor. Son ortaya çıkan bilgiler yeni yapının yakında popüler bir Xiaomi modeli için yayınlanacağını gözler önüne seriyor.

HyperOS 1.0 güncellemesi POCO F4 için test aşamasında

Xiaomiui'nin haberine göre HyperOS 1.0 güncellemesi POCO F4 için test aşamasında ve çok yakında kullanıma sunulacak. OS-23.11.8 yapı numarasıyla gelen yeni sürümün ne zaman yayınlanacağı şimdilik belirsiz, ancak bu noktada kullanıcıların biraz beklem daha beklemek zorunda kalacağını söylemek mümkün. Zira son raporlar yeni yapının 2024'ün ikinci çeyreği itibariyle kullanıma sunulacağını gösteriyor.

Xiaomi HyperOS; yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget'larla ile kilit ekranında daha fazla özelleştirme sunacağı görülüyor. Kontrol merkezi ise bir önceki sürüm MIUI 14'e kıyasla daha temiz ve daha modern bir tasarıma sahip olacak. Uygulama simgeleri ise benzer, ancak genel tutarlılık artmış gibi duruyor.

Xiaomi 14 rakibi Vivo X100'ün fiyatı tanıtıma saatler kala ortaya çıktı!

Yeni sürümle birlikte dikkat çeken bir diğer detay ise Xiaomi HyperOS'un telefonlarda kaplayacağı alan oldu. Çinli şirketin iddiasına göre yapı 8.75 GB boyutlarında ve rakiplerine göre depolama konusunda ciddi bir avantaj sağlıyor.

HyperOS, seleflerine kıyasla daha az güç tüketecek ve daha az belleklerde daha rahat çalışabilecek. Bu da özellikle Xiaomi'nin eski ve donanımsal açıdan yeterli olmayan ürünleri için bir açık kapı bıraktığı anlamına geliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz!