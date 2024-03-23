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Xiaomi, HyperOS'u tanıttı: Redmi Note 13'e HyperOS yüklendi!

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Xiaomi, Çin'deki bir etkinlikte yeni kullanıcı arayüzü olan HyperOS'u tanıttı. HyperOS, önceden MIUI 15 olarak biliniyordu ve Xiaomi'nin tüm cihazlarını destekleyecek şekilde tasarlanmış. Biz de Redmi Note 13'e HyperOS kurup, yeni arayüze yakından baktık.

Redmi Note 13'e HyperOS yükledim!

HyperOS, kontrol merkezini ve bildirim panelini yeniden şekillendirirken birçok uygulamaya iOS tarzı bir görünüm kazandırıyor. Ayrıca, cihazlar arası senkronizasyonu kolaylaştırarak akıllı telefonlar, saatler ve ev aletleri arasında sorunsuz bir bağlantı sunuyor. Tüm Xiaomi ürünleri, artık telefon üzerinden HyperOS ile kontrol edilebilecek.

HyperOS ayrıca pil ömrü ve verimlilik konusunda da iyileştirmeler sunmayı hedefliyor. Güvenlik konusunda da gelişmeler yapılmış olup, Xiaomi HyperOS'un daha stabil ve güvenlik açıklarına karşı daha korunaklı olacağını iddia ediyor. Ayrıca, geliştiricilerle yapılan iş birlikleri sayesinde uygulama deneyimi optimize edilecek.

Xiaomi HyperOS, büyük temel modelleri kullanarak sistem uygulamalarını güçlendirmekte ve yapay zeka alt sisteminden yararlanarak verimli bir şekilde dağıtıyor. Bu, kullanıcılara daha gelişmiş özellikler sunmayı amaçlıyor. Örneğin, Xiaomi AI Assistant aracılığıyla büyük temel model metin oluşturma yeteneklerine doğrudan erişim sağlanarak konuşma oluşturma ve makale özetleme gibi görevler mümkün hale geliyor.

Diğer yeni özellikler arasında gerçek zamanlı altyazı özelliği bulunuyor; bu özellik, video konferans konuşmalarını notlara ve akıllı toplantı özetlerine dönüştürüyor. Ayrıca, kullanıcılar fotoğraf albümlerindeki görüntüleri arayabilir ve mevcut portrelere dayalı yapay zeka görüntüleri oluşturmak için sözlü ifadeleri kullanabilir.

HyperOS'un tablet versiyonu olan "Mi Canvas" uygulaması, sıradan karalamaları sanat eserlerine dönüştürebilen bir yapay zeka fırçası ekliyor. Ayrıca, üçüncü taraf uygulamalar, WPS içindeki ekran görüntüleri aracılığıyla belge anlama veya tek komutla sunum oluşturma gibi yapay zeka alt sisteminin potansiyelinden faydalanabilirler.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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