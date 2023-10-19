Xiaomi, HyperOS İşletim Sistemini Duyurdu

Xiaomi, yeni işletim sistemi HyperOS'u duyurdu. HyperOS, Xiaomi 14 serisiyle birlikte piyasaya sürülecek ve MIUI arayüzüne göre yenilenmiş tasarım ve özelleştirme seçenekleri sunacak.

Xiaomi, HyperOS adlı işletim sisteminin çıkışıyla cihazları arasında yeni bir ekosistem yaratmak istiyor. HyperOS, 27 Ekim'de duyurulacak Xiaomi 14 serisiyle birlikte piyasaya sürülecek. Ancak lansman öncesinde işletim sisteminin görüntüleri sızdırıldı.

Xiaomi HyperOS nasıl görünüyor?

Xiaomi, çoğunlukla giriş ve orta segment telefon satışı yaptığı için cihaz başı kar marjı düşük olsa da, sürümden kazanarak her yıl büyümeyi başarıyor. Ancak birçok kişi şirketin Android işletim sistemi üzerine geliştirdiği MIUI arayüzüne karşı mesafeli duruyordu. HyperOS ile bu durum değişecek.

Xiaomi, Çin'deki bazı kullanıcılara HyperOS'un erken beta sürümüne erişim imkanı tanıdı. Ekran görüntüleri, şirketin MIUI arayüzüne kıyasla HyperOS'un yenilenmiş tasarımının nasıl olacağını gözler önüne serdi.

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HyperOS'un yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget'lar ile kilit ekranında daha fazla özelleştirme sunacağı görülüyor. Kontrol merkezi ise MIUI 14'e kıyasla daha temiz ve daha modern bir tasarıma sahip olacak. Uygulama simgeleri ise benzer, ancak genel tutarlılık artmış gibi duruyor.

HyperOS'un son sürümünün beta aşamasından farklı olabileceğini de unutmamak lazım. Ancak genel tasarım korunacaktır diye düşünüyoruz. Öte yandan HyperOS'in MIUI'a kıyasla ne kadar performans avantajı sağlayacağı da belirsiz.

Belirleyici olabilecek bir diğer faktör de güncelleme desteği olabilir. Apple'ın uzun yıllardır iPhone modellerine ortalama 6-7 büyük iOS güncellemesi verdiğini biliyoruz. Xiaomi tarafında ise en çok 4 yıla kadar söz verildiğini belirtelim. HyperOS ile nelerin değişeceğini lansmanda göreceğiz.

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