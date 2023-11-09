Xiaomi, HyperOS ile bootloader kilidi açma ayarını sonlandırıyor

Xiaomi, HyperOS ile bootloader kilidi açma ayarını sonlandırarak telefonlara root atma imkanını zorlaştırıyor. HyperOS, yeni özelleştirme seçenekleri ve daha az güç tüketimi sunuyor.

Android'in iOS karşısında en büyük kozlarından birisi bootloader yani ön yükleyici kilidini açarak telefona root atabilme imkanı. Ancak Xiaomi bootlader kilidi açma ayarını sonlandırmanın peşinde. Xiaomi bu anlamda Hyperos ile tüm dengeleri değiştirecek.

Xiaomi Hyperos ile bootloader kilidi açma hayal mi oluyor?

Android işletim sistemini özgür hale getiren bootloader kilidi için Xiaomi keskin bir önlem aldı. Buna göre Hyperos güncellemesi alacak Xiaomi, POCO ve Redmi telefonlar, bu kilidi açarsa güncelleme dışında kalacak.

Akıllı telefon üreticileri, hali hazırda bootloader kilidi açılması halinde telefonu garanti kapsamı dışında tutuyor. Ancak bu önlem Xiaomi için yeterli gelmemiş gibi. Ortaya çıkan bilgilere göre Bootloader Kilidi Açma ayarı ortadan kalkıyor. Xiaomi HyperOS ile bu ayarı izne bağlamanın peşinde. Buna göre artık Çin kullanıcıları bu ayarın açılması için Xiaomi Topluluk Forumu aracılığıyla izin istemesi gerekecek. Global kullanıcılar için ise nasıl bir uygulama olacağı belli değil.

Ancak dediğimiz gibi Xiaomi Bootloader kilidi açma devreye girip kullanılırsa telefona resmi HyperOS güncellemesi gelmeyecek. Bu anlamda Xiaomi, Android kullanıcıları için root atma yolunu oldukça zorlaştırıyor.

HyperOS güncellemesi alacak Xiaomi, Redmi ve POCO modelleri – Güncel!

Xiaomi, HyperOS'u ilk başta bir işletim sistemi gibi lanse etti. Ancak daha sonradan MIUI yerine geçecek yeni arayüzü olduğu ortaya çıktı. Burada değişik olan ise arayüzün Xiaomi'nin tüm akıllı cihazlarını kapsayacak olması. Bu anlamda şirketin HyperOS'u bağımsız bir işletim sistemi haline getirmesi beklentiler arasında.

Xiaomi HyperOS neler sunuyor?

Xiaomi HyperOS; yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget'larla ile kilit ekranında daha fazla özelleştirme sunacak. Kontrol merkezi ise bir önceki sürüm MIUI 14'e kıyasla daha temiz ve daha modern bir tasarıma sahip olacak. Uygulama simgeleri ise benzer, ancak genel tutarlılık artmış gibi duruyor.

Yeni sürümle birlikte dikkat çeken bir diğer detay ise Xiaomi HyperOS'un telefonlarda kaplayacağı alan oldu. Çinli şirketin iddiasına göre yapı 8.75 GB boyutlarında ve rakiplerine göre depolama konusunda ciddi bir avantaj sağlıyor.

HyperOS, seleflerine kıyasla daha az güç tüketecek ve daha az belleğe sahip telefonlarda da rahat çalışacak. Bu da özellikle Xiaomi'nin eski ve donanımsal açıdan yeterli olmayan ürünleri için bir açık kapı bıraktığı anlamına geliyor.

Çinli üreticinin etkinlik boyunca yeni yapının açık kaynak kodlu olduğuna dikkat çektiğini belirtelim. Öte tandan bu yılın aralık ayında dağıtımın başlayacağı ve ilk etapta Xiaomi 14, Xiaomi 13T ve Redmi K60 gibi akıllı telefonlara geleceği açıklandı. Tabii global dağıtımın ne zaman başlayacağı konusunda ise herhangi bir bilgi yok. Ancak tahmini olarak 2024 yılının dağıtım için kritik bir rol oynayacağını söyleyebiliriz.