Xiaomi HyperOS Güncellemesi Hangi Modellerde Yer Alacak?

Xiaomi, geçtiğimiz yılın ekim ayında tanıttığı HyperOS güncellemesi için dağıtım çalışmalarına hızla devam ediyor. Son dönemde Çin ve global farketmeksizin iki taraftan dağıtıma ağırlık veren marka daha çok orta ve üst segmente odaklanıyor. Giriş segment için ise bir süre daha beklenmesi gerekiyor. Peki HyperOS güncellemesi alacak Xiaomi, Redmi ve POCO modelleri hangileri?

HyperOS güncellemesi alacak Xiaomi modelleri

Xiaomi HyperOS güncellemesi; yeni saat stillerinden yazı tiplerine, duvar kağıtlarınden widget'lara kadar çok sayıda yeni eklemeyle artık kilit ekranında daha fazla özelleştirme sunuyor. Dahası, arayüzün kontrol merkezi ise bir önceki sürüm MIUI 14'e kıyasla daha temiz ve daha modern bir tasarıma sahip.

Uygulama simgelerine gelirsek; MIUI sürümüyle bir benzerlik söz konusu, ancak genel tutarlılık artmış gibi görünüyor. Yeni yapıyla birlikte dikkat çeken detaylardan bir diğeri Xiaomi HyperOS'un telefonlarda kaplayacağı alan diyebiliriz. Markanın söylemlerini dikkate alırsak yapının 8.75 GB boyutlarında olduğunu ve rakiplere göre depolama konusunda avantaj sağladığını söylemek mümkün.

Uygun fiyatlı amiral gemisi! Xiaomi Civi 4 tanıtım tarihi ortaya çıktı

HyperOS, seleflerine kıyasla daha az güç tüketecek ve daha az belleklerde daha rahat çalışabilecek. Bu da özellikle Xiaomi'nin eski ve donanımsal açıdan yeterli olmayan ürünleri için bir açık kapı bıraktığı anlamına geliyor.

Xiaomi

Xiaomi 13, 13 Ultra, 13 Pro, 13 Lite, 13T Pro

Xiaomi 12, 12 Pro, 12X, 12T, 12T Pro, 12S Ultra, 12S, 12S Pro, 12 Pro Dimensity Edition, 12 Lite

Xiaomi 11T, 11T Pro, 11 LE, 11 Lite 4G, 11 Lite 5G, 11 Lite NE, 11 Lite 5G NE, 11i / Hypercharge, 11X, 11X Pro, 11 Pro

Xiaomi mi 11 LE, mi 11, mi 11 Ultra, mi 11 Pro, mi 11i

Xiaomi MIX 4, MIX FOLD, MIX FOLD 2, MIX FOLD 3

Xiaomi Civi, Civi 1S, Civi 2, Civi 3

Xiaomi Pad 5, Pad 5 Pro 12.4

Xiaomi Pad 6, 6 Pro, Max 14

Redmi modelleri için diğer sayfaya geçiniz.