Üye Girişi
Haberler

Xiaomi HyperOS Güncellemesi Hangi Modellerde Yer Alacak?

Güncelleme:

Xiaomi, geçtiğimiz yılın ekim ayında tanıttığı HyperOS güncellemesi için dağıtım çalışmalarına hızla devam ediyor. Hangi Xiaomi, Redmi ve POCO modellerinin HyperOS güncellemesini alacağı açıklandı.

Xiaomi, geçtiğimiz yılın ekim ayında tanıttığı HyperOS güncellemesi için dağıtım çalışmalarına hızla devam ediyor. Son dönemde Çin ve global farketmeksizin iki taraftan dağıtıma ağırlık veren marka daha çok orta ve üst segmente odaklanıyor. Giriş segment için ise bir süre daha beklenmesi gerekiyor. Peki HyperOS güncellemesi alacak Xiaomi, Redmi ve POCO modelleri hangileri?

HyperOS güncellemesi alacak Xiaomi modelleri

Xiaomi HyperOS güncellemesi; yeni saat stillerinden yazı tiplerine, duvar kağıtlarınden widget'lara kadar çok sayıda yeni eklemeyle artık kilit ekranında daha fazla özelleştirme sunuyor. Dahası, arayüzün kontrol merkezi ise bir önceki sürüm MIUI 14'e kıyasla daha temiz ve daha modern bir tasarıma sahip.

Uygulama simgelerine gelirsek; MIUI sürümüyle bir benzerlik söz konusu, ancak genel tutarlılık artmış gibi görünüyor. Yeni yapıyla birlikte dikkat çeken detaylardan bir diğeri Xiaomi HyperOS'un telefonlarda kaplayacağı alan diyebiliriz. Markanın söylemlerini dikkate alırsak yapının 8.75 GB boyutlarında olduğunu ve rakiplere göre depolama konusunda avantaj sağladığını söylemek mümkün.

Uygun fiyatlı amiral gemisi! Xiaomi Civi 4 tanıtım tarihi ortaya çıktı

HyperOS, seleflerine kıyasla daha az güç tüketecek ve daha az belleklerde daha rahat çalışabilecek. Bu da özellikle Xiaomi'nin eski ve donanımsal açıdan yeterli olmayan ürünleri için bir açık kapı bıraktığı anlamına geliyor.

Xiaomi

Xiaomi 13, 13 Ultra, 13 Pro, 13 Lite, 13T Pro

Xiaomi 12, 12 Pro, 12X, 12T, 12T Pro, 12S Ultra, 12S, 12S Pro, 12 Pro Dimensity Edition, 12 Lite

Xiaomi 11T, 11T Pro, 11 LE, 11 Lite 4G, 11 Lite 5G, 11 Lite NE, 11 Lite 5G NE, 11i / Hypercharge, 11X, 11X Pro, 11 Pro

Xiaomi mi 11 LE, mi 11, mi 11 Ultra, mi 11 Pro, mi 11i

Xiaomi MIX 4, MIX FOLD, MIX FOLD 2, MIX FOLD 3

Xiaomi Civi, Civi 1S, Civi 2, Civi 3

Xiaomi Pad 5, Pad 5 Pro 12.4

Xiaomi Pad 6, 6 Pro, Max 14

Redmi modelleri için diğer sayfaya geçiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Çin Halk Cumhuriyeti Xiaomi Mobil Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalan takımlar! ZTK kura çekimi ne zaman? Maçlar ne zaman oynanacak? Metin Akdülger kimdir? Trafikte adamı neden tartakladı? Survivor 2024 All Star bu akşam var mı? 9 Şubat Cuma Survivor yeni bölüm bugün var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı? Gelinim Mutfakta 9 Şubat Canlı İzleme Linki! GELİNİM MUTFAKTA 1320. BÖLÜM FRAGMANI | Haftanın finalinde neler olacak? ATA AÖF'ün bütünleme sınav giriş belgeleri açıklandı mı? ATA AÖF Sınav Takvimi 2024! 9 ŞUBAT (BUGÜN) HANGİ DİZİLER VAR? | TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? FACEBOOK CUMA MESAJLARI 2024: Resimli, en iyi, en yeni Facebook Cuma mesajları! Cuma namazı kaç rekat? Cuma namazı nasıl kılınır? Diyanet'e göre Cuma namazı kılınışı! Damla Ersubaşı kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Damla Ersubaşı kaç yaşında, nereli? Damla Ersubaşı biyografisi! Cuma namazı kaç dk? Cuma namazı ne kadar, kaç dakika sürer? Cuma namazı ne zaman biter? Ömer Günel kimdir? Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel kaç yaşında, nereli? Ömer Günel biyografisi! SAĞLIK BAKANLIĞI 35 BİN PERSONEL ALIMI: Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman, hangi tarihte 2024? UEFA ULUSLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI 2024 | Uluslar Lig'inde Türkiye'nin rakipleri kim oldu, hangi ülkeler? Survivor Ersin Korkut elendi mi? Survivor Ersin Korkut neden yok, neden elendi? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Şubat 2024 TCMB faiz kararı beklentisi nedir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title