Xiaomi, HyperOS Güncellemesi Alacak Yeni Modelleri Açıkladı

MIUI arayüzünün yerini alan HyperOS için artık geri sayım başladı. Xiaomi, yeni yapıyı ilk olarak Xiaomi 14 serisiyle kullanıcılara sunarken, ürün yelpazesinin geniş olması sebebiyle uzun süren çalışmalar sonucu kapsamlı bir dağıtım planı hazırladı. Bu kapsamda hem Çin hem globaldeki Xiaomi modelleri için haberler gelmeye başladı. İşte HyperOS güncellemesi alacak yeni Xiaomi modelleri!

HyperOS güncellemesi alacak yeni Xiaomi modelleri

Android 14 tabanlı HyperOS 1 güncellemesi Xiaomi 13T, 12T ve 11T modelleri için yolda. Sırasıyla OS1.0.2.0.UMFEUXM, OS1.0.5.0.ULQEUXM ve OS1.0.2.0.UKWMIXM yapı numaralarıyla gelecek güncelleme Global ve Avrupa ROM'larına sahip modelleri yeni sürüme geçirecek. Bunun yanı sıra ilk etapta mi Pilot programına kayıtlı kullanıcılar için gelecek ve daha sonra genel kullanıma açılacak.

Xiaomi kurucusu Lei Jun, dün yaptığı paylaşımla HyperOS arayüzünün logosunun değiştiğini resmen duyurdu. Eskisine göre daha şık ve kompakt bir görünümle gelen yeni logo, dijital evrendeki fikirler ve bağlantılar gibi bir arada dönen noktalardan oluşan bir galaksi olarak tanımlanıyor. Aynı zamanda mora çalan renkleri de bünyesinde barındırıyor.

Xiaomi HyperOS; yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget'larla ile kilit ekranında daha fazla özelleştirme sunacağı görülüyor. Kontrol merkezi ise bir önceki sürüm MIUI 14'e kıyasla daha temiz ve daha modern bir tasarıma sahip olacak.

Xiaomi resmen açıkladı! HyperOS logosu değişti

Uygulama simgeleri ise benzer, ancak genel tutarlılık artmış gibi duruyor.Yeni sürümle birlikte dikkat çeken bir diğer detay ise Xiaomi HyperOS'un telefonlarda kaplayacağı alan oldu. Çinli şirketin iddiasına göre yapı 8.75 GB boyutlarında ve rakiplerine göre depolama konusunda ciddi bir avantaj sağlıyor.

HyperOS, seleflerine kıyasla daha az güç tüketecek ve daha az belleklerde daha rahat çalışabilecek. Bu da özellikle Xiaomi'nin eski ve donanımsal açıdan yeterli olmayan ürünleri için bir açık kapı bıraktığı anlamına geliyor.

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