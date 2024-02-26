Xiaomi, HyperOS Güncelleme Takvimini Paylaştı
Xiaomi, bu yılın ilk altı ayında küresel pazardaki akıllı telefon ve tablet modelleri için HyperOS güncelleme takvimini paylaştı. Şirketin orta ve üst seviye cihazlarından birçoğu MIUI 14'ten HyperOS'e geçiş yapacak. İşte detaylar.
Xiaomi, bu yılın ilk altı ayında küresel pazardaki akıllı telefon ve tablet modelleri için HyperOS güncelleme takvimini paylaştı. Şirketin orta ve üst seviye cihazlarından birçoğu MIUI 14'ten HyperOS'e geçiş yapacak. İşte detaylar.
2024'te HyperOS alacak tüm Redmi ve Xiaomi cihazları
Geçtiğimiz aylarda tanıtılan ve ilk olarak Xiaomi 14 serisinde kullanılan HyperOS; MIUI'ın yerini alacak bir bir arayüz olarak öne çıkıyor. Xiaomi'nin otomobilinden akıllı telefonlarına kadar farklı cihazlara güç verecek ve böylece bir ekosistem yaratılmış olacak.
HyperOS yüklü olarak gelen telefonlar arasında bu hafta piyasaya sürülen Xiaomi 14 ve 14 Ultra bulunuyor. Ancak açıklanan yeni takvime göre Xiaomi 13 serisi ve Xiaomi 13T da HyperOS güncellemesini alacak.
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Öte yandan ülkemizde bir hayli popüler olan Redmi cihazları da HyperOS 1.0'ı alacak. Xiaomi'nin açıklamasına göre Redmi Note 13 serisi, Note 12 Pro+, Note 12 Pro ve Note 12 de yeni işletim sistemine güncellenecek.
Tablet tarafında ise Xiaomi Pad 6 ve Redmi Pad SE'nin bu yılın ilk yarısında HyperOS'a kavuşması planlanıyor. Yeni piyasaya sürülen Xiaomi Pad 6S Pro ise HyperOS yüklü olarak gelecek.
Akıllı telefonlar
Xiaomi 14 serisi
Xiaomi 13 serisi
Xiaomi 13T
Xiaomi 12 serisi
Xiaomi 12T
Redmi Note 13 serisi
Redmi Note 12 Pro+ 5G
Redmi Note 12 Pro 5G
Redmi Note 12 5G
Tabletler
Xiaomi Pad 6S Pro
Xiaomi Pad 6
Redmi Pad SE
Akıllı saat
Xiaomi Watch S3
Xiaomi Smart Band 8 Pro
Giyilebilir cihazlar arasında Xiaomi Smart Band 8 Pro ve Watch S3 HyperOS ile birlikte gelecek. Xiaomi Watch 2 gibi diğer akıllı saatlerin Wear OS ile sunulduğunu hatırlatalım.