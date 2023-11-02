Xiaomi HyperOS 1.0 Güncellemesi Yakında Yayınlanacak

Xiaomi'nin yeni sürümü HyperOS 1.0, daha stabil ve verimli bir kullanıcı deneyimi sunacak şekilde güncelleniyor. Test aşamasında olan güncellemenin yakında Xiaomi 12T Pro için kullanıma sunulması planlanıyor.

Xiaomi'nin geçen ayın sonunda vitrine çıkardığı HyperOS için dağıtım resmen başlıyor. Yeni sürüm MIUI arayüzüne göre ciddi iyileştirmelerle gelmesinin yanı sıra daha stabil ve verimli bir kullanıcı deneyimi vadediyor. Son ortaya çıkan bilgiler yeni yapının yakında popüler bir Xiaomi modeli için yayınlanacağını gözler önüne seriyor.

HyperOS 1.0 güncellemesi Xiaomi 12T Pro için test aşamasında

Xiaomiui'nin haberine göre HyperOS 1.0 güncellemesi Xiaomi 12T Pro için test aşamasında ve yakında kullanıma sunulacak. OS1.0.0.1.ULFEUXM ve OS1.0.0.1.ULFCNXM yapı numaralarıyla gelen yeni sürümün ne zaman yayınlanacağı şimdilik belirsiz, ancak bu noktada kullanıcıların uzun süreler beklemek zorunda kalmayacağını söyleyebiliriz.

Xiaomi HyperOS; yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget'larla ile kilit ekranında daha fazla özelleştirme sunacağı görülüyor. Kontrol merkezi ise bir önceki sürüm MIUI 14'e kıyasla daha temiz ve daha modern bir tasarıma sahip olacak. Uygulama simgeleri ise benzer, ancak genel tutarlılık artmış gibi duruyor.

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Yeni sürümle birlikte dikkat çeken bir diğer detay ise Xiaomi HyperOS'un telefonlarda kaplayacağı alan oldu. Çinli şirketin iddiasına göre yapı 8.75 GB boyutlarında ve rakiplerine göre depolama konusunda ciddi bir avantaj sağlıyor.

HyperOS, seleflerine kıyasla daha az güç tüketecek ve daha az belleklerde daha rahat çalışabilecek. Bu da özellikle Xiaomi'nin eski ve donanımsal açıdan yeterli olmayan ürünleri için bir açık kapı bıraktığı anlamına geliyor.

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