Xiaomi, güncellemesini kestiği modeli yeniden desteklemeye başladı!

Dünyanın en büyük akıllı telefon markalarından Xiaomi, kendi modellerine sunduğu yazılım desteği konusunda adından söz ettiren markalardan birisi. Bunun son örneği ise kısa süre önce yaşandı. Öyle ki Xiaomi, güncelleme desteğini sonlandırdığı Redmi Note 9 Pro modelini tekrardan desteklemeye başladı.

İyi haber: Redmi Note 9 Pro, güncelleme desteği almaya devam ediyor!

Xiaomi, hem kendi hem de alt markalarına ait desteği kesilen tüm modelleri EOS List adlı bir web sayfasında topluyor. Kullanıcılar da kendi telefonunun güncelleme alıp almayacağını buradan öğrenebiliyor.

Xiaomi, demin sözünü ettiğimiz EOS listesini yakın zamanda güncelledi ve buraya Türkiye'de de oldukça popüler olan Redmi Note 9 Pro modeli eklendi. Bu da cihaz bir daha Android ve güvenlik güncellemesi almayacağı anlamına geldiği için kullanıcıları üzdü.

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Yakın zamanda ise Xiaomi, Redmi Note 9 Pro modelini hiç beklenmedik bir şekilde EOS listesinden kaldırdı. Kullanıcıları sevindiren bu karar, model için yazılım güncellemesi desteğinin yeniden devam edeceği anlamına geliyor.

Android 10 tabanlı MIUI 11 ile kutudan çıkıp Android 12'ye yükseltilebilir olan akıllı telefonun yeni bir Android sürümü güncellemesi alıp almayacağı ise merakla bekleniyor. Marka, modeli tekrardan destekleme kararının nedenini açıklamasa da aslına bakacak olursak bunun sebebi belli; akıllı telefon pazarındaki yerini koruyabilmek ve kullanıcılarını memnun etmeye çalışmak.

Görünen o ki Xiaomi, kullanıcıların memnuniyetini sürdürebilmek için çeşitli stratejiler deniyor. Bu doğrultuda pek çok kullanıcı, desteği sonlanan kendi telefonunun da listeden kaldırılıp kaldırılmayacağı konusunda merak içerisinde. Bu noktada gözler, Xiaomi'de.

Redmi Note 9 Pro teknik özellikleri;

ÖzellikDeğer Ekran: 6.67 inç – IPS LCD FHD+ çözünürlük 60 Hz yenileme hızıYonga Seti: Qualcomm Snapdragon 720GArka Kameralar: 64 Megapiksel + 8 Megapiksel + 5 Megapiksel + 2 Megapiksel Ön Kamera: 16 Megapiksel RAM: 6 GBDepolama: 64 GBBatarya: 5020 mAhŞarj Hızı: 30 Wİşletim Sistemi: Android 11 tabanlı MIUI 12 – Android 12'ye yükseltilebilir

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi, desteğini sonlandırdığı bazı modeller için tekrardan güncelleme vermeye başlar mı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.