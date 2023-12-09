Xiaomi, Güncelleme Desteğini Kaybeden Modelleri Açıkladı
Xiaomi, belirli aralıklarla güncelleme desteği vermeyi bıraktığı modelleri duyurdu. MIUI, Android veya güvenlik güncellemelerini alamayacak olan modeller arasında Mi 1, Mi 2, Mi 3, Mi 4 gibi birçok telefon bulunuyor.
Xiaomi, güncelleme konusunda en aktif şirketlerden biri. Şirket, belirli aralıklarla donanımsal açıdan yeni sürümleri çalıştırması mümkün olmayan modellere güncelleme desteği vermeyi bırakıyor. Peki 9 Aralık iitbariyle güncelleme desteğini kaybeden Xiaomi, Redmi ve POCO modelleri hangileri?
Güncelleme desteği biten Xiaomi modelleri
Xiaomi güncelleme konuda kimilerinin takdir ettiği kimilerinin eleştirdiği bir şirket. Satışa sunduğu akıllı telefonlarına genellikle iki yıl yazılım desteği veriyor. Aynı zamanda resmi web sitesindeki güncelleme desteği biten cihazların yer aldığı EOL listesini de belirli aralıklarla güncelliyor.
Xiaomi'nin EOL listesine eklenen modeller bundan böyle MIUI, Android veya güvenlik güncellemelerini alamayacak. Ancak üretici yine de kapıyı tamamen kapatmıyor. Zira ciddi bir güvenlik açığı tespit edilmesi durumunda artık desteklenmeseler bile güncelleme alacaklar.
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Not: Listede bazı modelleri birden fazla görebilirsiniz. Bunlar, ilgili telefonun farklı ülkelerdeki versiyonlarına işaret ediyor.
Mi 1
Mi 2
Mi 2A
Mi 3
Mi 4
Mi 4S
Mi 4C
Mi 5
Mi 5S
Mi 5S Plus
Mi 5C
Mi 5X
Mi 6
Mi 6X
Mi 8
Mi 8 Lite
Mi 8 SE
Mi 8 UD
Mi 8 Pro
Mi 8 Explore Edition
Mi 9
Mi 9 Lite
Mi 9 Pro 5G
Mi 9T Pro
Mi 9 SE
Mi CC 9
Mi CC 9e
Mi CC 9 Pro
Mi Note
Mi Note 2
Mi Note 3
Mi Note Pro
MIX
MIX 2
Mi MAX
Mi MAX 2
Mi MAX 3
Mi A1
Mi A2
Mi A2 Lite
Mi A3 (Android One)
Mi Pad
Mi Pad 2
Mi Pad 3
Mi Pad 4
Mi Pad 4 Plus
MIX 2S
Mi MIX 2S
MIX 3
Mi MIX 3
Mi PLAY
Mi Note 10
Mi 10 Lite zoom (CN)
Mi Note 10 Lite
Mi 10 Pro (GLOBAL)
Mi 10 Pro (EEA)
Mi 10 (TR)
Mi 10 (ID)
Mi 10 (EEA)
Mi 10 (IN)
Mi 10 (RU)
Mi 10 (GLOBAL)
Mi 10 (CN)
Mi 10 Ultra (CN)
Mi 10T Pro (GLOBAL)
Mi 10T (GLOBAL)
Mi 10T Pro (EEA)
Mi 10T (EEA)
Mi 10T Pro (IN)
Mi 10T (IN)
Mi 10T Pro (LM)
Mi 10T Pro (MX)
Mi 10T (MX)
Redmi modelleri bir sonraki sayfada yer almaktadır.