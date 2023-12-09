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Xiaomi, Güncelleme Desteğini Kaybeden Modelleri Açıkladı

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Xiaomi, belirli aralıklarla güncelleme desteği vermeyi bıraktığı modelleri duyurdu. MIUI, Android veya güvenlik güncellemelerini alamayacak olan modeller arasında Mi 1, Mi 2, Mi 3, Mi 4 gibi birçok telefon bulunuyor.

Xiaomi, güncelleme konusunda en aktif şirketlerden biri. Şirket, belirli aralıklarla donanımsal açıdan yeni sürümleri çalıştırması mümkün olmayan modellere güncelleme desteği vermeyi bırakıyor. Peki 9 Aralık iitbariyle güncelleme desteğini kaybeden Xiaomi, Redmi ve POCO modelleri hangileri?

Güncelleme desteği biten Xiaomi modelleri

Xiaomi güncelleme konuda kimilerinin takdir ettiği kimilerinin eleştirdiği bir şirket. Satışa sunduğu akıllı telefonlarına genellikle iki yıl yazılım desteği veriyor. Aynı zamanda resmi web sitesindeki güncelleme desteği biten cihazların yer aldığı EOL listesini de belirli aralıklarla güncelliyor.

Xiaomi'nin EOL listesine eklenen modeller bundan böyle MIUI, Android veya güvenlik güncellemelerini alamayacak. Ancak üretici yine de kapıyı tamamen kapatmıyor. Zira ciddi bir güvenlik açığı tespit edilmesi durumunda artık desteklenmeseler bile güncelleme alacaklar.

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Not: Listede bazı modelleri birden fazla görebilirsiniz. Bunlar, ilgili telefonun farklı ülkelerdeki versiyonlarına işaret ediyor.

Mi 1

Mi 2

Mi 2A

Mi 3

Mi 4

Mi 4S

Mi 4C

Mi 5

Mi 5S

Mi 5S Plus

Mi 5C

Mi 5X

Mi 6

Mi 6X

Mi 8

Mi 8 Lite

Mi 8 SE

Mi 8 UD

Mi 8 Pro

Mi 8 Explore Edition

Mi 9

Mi 9 Lite

Mi 9 Pro 5G

Mi 9T Pro

Mi 9 SE

Mi CC 9

Mi CC 9e

Mi CC 9 Pro

Mi Note

Mi Note 2

Mi Note 3

Mi Note Pro

MIX

MIX 2

Mi MAX

Mi MAX 2

Mi MAX 3

Mi A1

Mi A2

Mi A2 Lite

Mi A3 (Android One)

Mi Pad

Mi Pad 2

Mi Pad 3

Mi Pad 4

Mi Pad 4 Plus

MIX 2S

Mi MIX 2S

MIX 3

Mi MIX 3

Mi PLAY

Mi Note 10

Mi 10 Lite zoom (CN)

Mi Note 10 Lite

Mi 10 Pro (GLOBAL)

Mi 10 Pro (EEA)

Mi 10 (TR)

Mi 10 (ID)

Mi 10 (EEA)

Mi 10 (IN)

Mi 10 (RU)

Mi 10 (GLOBAL)

Mi 10 (CN)

Mi 10 Ultra (CN)

Mi 10T Pro (GLOBAL)

Mi 10T (GLOBAL)

Mi 10T Pro (EEA)

Mi 10T (EEA)

Mi 10T Pro (IN)

Mi 10T (IN)

Mi 10T Pro (LM)

Mi 10T Pro (MX)

Mi 10T (MX)

Redmi modelleri bir sonraki sayfada yer almaktadır.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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