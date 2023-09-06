Xiaomi'nin güncelleme politikasını genişlettiği ve Redmi K60 Extreme Edition modeline dört işletim sistemi güncellemesi ve beş yıllık güvenlik desteği sağladığı açıklandı. Bu hamlenin diğer Xiaomi cihazları için de geçerli olması bekleniyor.

Uzun güncelleme desteği denince akla gelen ilk firma şüphesiz Apple. Ancak Android akıllı telefon üreticileri de Apple'ın güncelleme politikasına yetişmeye çalışıyor. Diğer firmalardan sonra Xiaomi'den de bu konuda bir adım geliyor. Şu an için yalnızca bir cihaz konuşulsa da Xiaomi'nin diğer cihazlarında da bu politikayı uygulayacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Xiaomi güncelleme desteğini artırıyor

Android telefonlar, yazılım desteğinin süresi açısından giderek daha iyi hale geliyor. Samsung ve OnePlus, diğer ana Android üreticilerine göre daha uzun yazılım desteği vaat ediyor. Şimdi de Xiaomi bu furyaya katılıyor ve bu iki şirketin yanında isminin anılmasını istiyor. Peki Xiaomi'nin bu kararı aldığı nasıl anlaşıldı?

Xiaomi Redmi K60 Extreme Edition dört işletim sistemi güncellemesi ve beş yıllık güvenlik desteği alacak. Telefon geçtiğimiz günlerde Çin'de duyuruldu ve yenilenen güncelleme taahhüdü şimdilik yalnızca bu cihaz için geçerli. Diğer Xiaomi cihazları en fazla üç Android işletim sistemi güncellemesi ve beş yıllık güvenlik güncellemesi alıyor.

Bu hamlenin yeni çıkacak diğer telefonlar için geçerli olacağı düşünülüyor. Telefonun muhtemelen Xiaomi 13T Pro gibi Avrupa ve diğer pazarlarda da piyasaya sürülmesi bekleniyor ancak yeni güncelleme politikasının global varyant için de geçerli olup olmayacağı bilinmiyor. Sonuç olarak bu adımın Xiaomi cihazlarının çekiciliğini artırması işten bile değil.

4G Desteği ve devasa batarya: Xiaomi Watch S3 geliyor!

Güncelleme sıklığına gelecek olursak Xiaomi, güncellemelerin sıklığı hakkında net bir bilgi vermedi. Ancak belirtmekte fayda var ki şirket, yeni güncellemeler sunma konusunda tam olarak en hızlısı değil. Bu arada Google, güncelleme politikasını uzun süredir güncellemedi ve Pixel telefonları için yalnızca üç Android sürümü güncellemesi ve beş yıllık yazılım desteği sunuyor.

Bu, Android'in arkasında yer alan bir şirket için pek uygun değil ve şirket de bunun farkında ve yakında tüm Android üreticilerini geride bırakarak Apple kadar çok güncelleme sunabilir. Söylentiler Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'nun yalnızca mevcut Android telefonlardan daha fazla güncelleme alacağını değil, aynı zamanda yeni güncelleme taahhüdünün Android telefonlardan çok daha uzun süre desteklenen iPhone ile denk olacağını söylüyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.