Xiaomi Fan Festivali Başlıyor!

Xiaomi'nin teknoloji tutkunlarını heyecanlandıran yıllık etkinliği Xiaomi Fan Festivali için sayılı gün kaldı. 6 Nisan'da başlayacak etkinlik 23 Nisan'a kadar sürecek. Festival kapsamında en sevilen akıllı telefon ve ekosistem ürünlerinde mi.com.tr ve mi Store uygulaması üzerinde birçok indirim ve kampanya sunulacak. İşte detaylar…

Xiaomi Fan Festivali kampanyaları şimdiden ortaya çıktı!

Xiaomi Fan Festivali, şirketin 14. kuruluş yıldönümünü kutlamak için İkonik Anlar teması altında gerçekleşecek ve dünya genelindeki Xiaomi fanlarını bir araya getirecek özel etkinlikler ve promosyonlar sunacak.

Festival boyunca Xiaomi'nin en popüler serilerinden bazılarına ait cihazlar özel indirimlerle satışa sunulacak. Bu cihazlar arasında Redmi Note 11 Pro+ 5G ve Redmi Note 12 gibi modeller öne çıkarken, POCO F5 Pro ve Redmi Pad SE gibi diğer sevilen ürünler de cazip fiyatlarla kullanıcılarla buluşacak.

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Özellikle dikkat çekenlerden biri de Xiaomi Fan Festivali Özel Sürümü olarak tanıtılan Redmi Note 13 Pro+ 5G modeli olacak. Bu özel sürüm, Festival logosu ile süslenmiş Mistik Gümüş arka kapak tasarımı ve özel kutu içeriği ile sınırlı sayıda üretilecek.

Xiaomi, festivali sadece indirimler ve özel ürün lansmanları ile sınırlı tutmuyor. Ayrıca en sıkı Xiaomi fanlarına Xiaomi Global Kampüsü'nü ziyaret etme ve şirketin arkasındaki yenilikçi süreçleri keşfetme fırsatı da sunuyor.

Festival kapsamında Redmi Note 11 Pro+ 5G 6GB + 128GB modeli indirimli kullanıcı fiyatı 10 bin 599 TL olurken 8GB + 256GB modeli indirimli kullanıcı fiyatı 12 bin 99 TL olacak. Redmi Note 12 6GB + 128 GB modeliyse 8 bin 99 TL'ye satın alınabilecek. Bunların yanı sıra POCO F5 Pro 12 + 512 GB 26 bin 999 TL özel fiyatla satışta olurken Redmi Pad SE 8 GB + 256 GB 7 bin 299 TL'ye satılacak.