Üye Girişi
Haberler

Xiaomi Fan Festivali Başlıyor!

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Xiaomi'nin teknoloji tutkunlarını heyecanlandıran yıllık etkinliği Xiaomi Fan Festivali için sayılı gün kaldı. 6 Nisan'da başlayacak etkinlik 23 Nisan'a kadar sürecek. Festival kapsamında en sevilen akıllı telefon ve ekosistem ürünlerinde mi.com.tr ve mi Store uygulaması üzerinde birçok indirim ve kampanya sunulacak. İşte detaylar…

Xiaomi Fan Festivali kampanyaları şimdiden ortaya çıktı!

Xiaomi Fan Festivali, şirketin 14. kuruluş yıldönümünü kutlamak için İkonik Anlar teması altında gerçekleşecek ve dünya genelindeki Xiaomi fanlarını bir araya getirecek özel etkinlikler ve promosyonlar sunacak.

Festival boyunca Xiaomi'nin en popüler serilerinden bazılarına ait cihazlar özel indirimlerle satışa sunulacak. Bu cihazlar arasında Redmi Note 11 Pro+ 5G ve Redmi Note 12 gibi modeller öne çıkarken, POCO F5 Pro ve Redmi Pad SE gibi diğer sevilen ürünler de cazip fiyatlarla kullanıcılarla buluşacak.

Xiaomi dudak uçuklatan 2023 karını açıkladı! Dünyanın en çok telefon satanı oldu

Özellikle dikkat çekenlerden biri de Xiaomi Fan Festivali Özel Sürümü olarak tanıtılan Redmi Note 13 Pro+ 5G modeli olacak. Bu özel sürüm, Festival logosu ile süslenmiş Mistik Gümüş arka kapak tasarımı ve özel kutu içeriği ile sınırlı sayıda üretilecek.

Xiaomi, festivali sadece indirimler ve özel ürün lansmanları ile sınırlı tutmuyor. Ayrıca en sıkı Xiaomi fanlarına Xiaomi Global Kampüsü'nü ziyaret etme ve şirketin arkasındaki yenilikçi süreçleri keşfetme fırsatı da sunuyor.

Festival kapsamında Redmi Note 11 Pro+ 5G 6GB + 128GB modeli indirimli kullanıcı fiyatı 10 bin 599 TL olurken 8GB + 256GB modeli indirimli kullanıcı fiyatı 12 bin 99 TL olacak. Redmi Note 12 6GB + 128 GB modeliyse 8 bin 99 TL'ye satın alınabilecek. Bunların yanı sıra POCO F5 Pro 12 + 512 GB 26 bin 999 TL özel fiyatla satışta olurken Redmi Pad SE 8 GB + 256 GB 7 bin 299 TL'ye satılacak.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Xiaomi Mobil Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Jasmine bebek toplatılıyor mu, Jasmine bebek nedir? 29 Mart Cuma Hutbesi yayınlandı! 29 Mart Cuma Hutbesi tam metni! Diyanet 29 Mart Cuma Hutbesi! Survivor kim kazandı? 28 Mart Perşembe Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Survivor kim elendi? 28 Mart Perşembe Survivor'da kim elendi? İnci Taneleri CANLI izle! 28 Mart İnci Taneleri 11. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki! Talip Aşık kimdir? Zafer Partisi Hatay- Hassa Belediye Başkan adayı Talip Aşık kaç yaşında, nereli? Cemil Kurt kimdir? CHP Manisa Selendi Belediye Başkan Adayı Cemil Kurt Kaç yaşında, nereli? Tahsin Akdeniz kimdir? CHP Manisa Sarıgöl Belediye Başkan Adayı Tahsin Akdeniz Kaç yaşında, nereli? Mehmet Kavallı kimdir? Zafer Partisi Hatay- Erzin Belediye Başkan adayı Mehmet Kavallı kaç yaşında, nereli? Kazım Yalçın kimdir? Zafer Partisi Hatay- Dörtyol Belediye Başkan adayı Kazım Yalçın kaç yaşında, nereli? Muhittin Tamer Özdemir kimdir? Zafer Partisi Hatay- Belen Belediye Başkan adayı Muhittin Tamer Özdemir kaç yaşında, nereli? Mehmet Burak Gürbüz kimdir? Zafer Partisi Hatay- Arsuz Belediye Başkan adayı Mehmet Burak Gürbüz kaç yaşında, nereli? Cemil Akkoçak kimdir? Zafer Partisi Hatay- Antakya Belediye Başkan adayı Cemil Akkoçak kaç yaşında, nereli? Osman Yılmaz kimdir? Zafer Partisi Hatay- Altınözü Belediye Başkan adayı Osman Yılmaz kaç yaşında, nereli? Melis Yıldız Akın kimdir? Zafer Partisi Hakkari- Merkez Belediye Başkan adayı Melis Yıldız Akın kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title