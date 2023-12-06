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Xiaomi, Elektrikli Otomobil Üretimine Hazırlanıyor

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Otomotiv sektörü bugüne dek telefon başta olmak üzere mobilite ürünleriyle ön plana çıkan Xiaomi'ye merhaba demek üzere. Çinli marka bu kapsamda Xiaomi SU7 ve SU7 Max modelleri üzerinde mesaisine devam ederken, son raporlar markanın seri üretime hiç olmadığı kadar yakın olduğunu gözler önüne seriyor. Bu ay 300 adet Xiaomi SU7 üretilecek. Şirkete yakın kaynakların paylaştığı bilgilere göre Xiaomi'nin otomotiv birimi deneme üretimlerine devam ettiği Xiaomi SU7 için kritik bir karar aldı. Buna göre şirketin ilk elektrikli otomobili için aralık ayında 300 adet prototip üretilecek. Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki bunlar son tüketiciye yönelik olmayacak, yani en azından şimdilik satışı yapılmayacak. Bu prototiplerin Çin'deki showroomlara ve bazı Xiaomi mağazalarına sergilenmek için gönderileceği söylenirken, üretim hedefinin artırılmasıyla şirketin bu süreçte yaşanan çeşitli sorunları da ortadan kaldırması ve seri üretime hazır olması bekleniyor. Xiaomi SU7'nin boş ağırlığı 1980 kg olacakken; 210 km/s hıza ulaşması bekleniyor. Uzunluğu 4,997mm, genişliği 1,963mm ve yüksekliği 1,455mm şeklinde belirtiliyor. Güç aktarma seçenekleri arasında 220kW'lık tek arka motor veya önde 275kW ve arkada 220kW'lık çift motor kurulumu yer alıyor. Xiaomi'nin elektrikli araç için temel odak noktalarından biri yazılım tarafında. Buna göre SU7 serisi, şirketin tüm ürünlerini birleştirecek HyperOS ile sunulacak. Dosyalar, Xiaomi'nin akıllı telefon uzmanlığından yararlanarak bir otomobil geliştirdiğini ortaya koydu. Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz

Otomotiv sektörü bugüne dek telefon başta olmak üzere mobilite ürünleriyle ön plana çıkan Xiaomi'ye merhaba demek üzere. Çinli marka bu kapsamda Xiaomi SU7 ve SU7 Max modelleri üzerinde mesaisine devam ederken, son raporlar markanın seri üretime hiç olmadığı kadar yakın olduğunu gözler önüne seriyor.

Bu ay 300 adet Xiaomi SU7 üretilecek

Şirkete yakın kaynakların paylaştığı bilgilere göre Xiaomi'nin otomotiv birimi deneme üretimlerine devam ettiği Xiaomi SU7 için kritik bir karar aldı. Buna göre şirketin ilk elektrikli otomobili için aralık ayında 300 adet prototip üretilecek.

Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki bunlar son tüketiciye yönelik olmayacak, yani en azından şimdilik satışı yapılmayacak. Bu prototiplerin Çin'deki showroomlara ve bazı Xiaomi mağazalarına sergilenmek için gönderileceği söylenirken, üretim hedefinin artırılmasıyla şirketin bu süreçte yaşanan çeşitli sorunları da ortadan kaldırması ve seri üretime hazır olması bekleniyor.

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Xiaomi SU7'nin boş ağırlığı 1980 kg olacakken; 210 km/s hıza ulaşması bekleniyor. Uzunluğu 4,997mm, genişliği 1,963mm ve yüksekliği 1,455mm şeklinde belirtiliyor. Güç aktarma seçenekleri arasında 220kW'lık tek arka motor veya önde 275kW ve arkada 220kW'lık çift motor kurulumu yer alıyor.

Xiaomi'nin elektrikli araç için temel odak noktalarından biri yazılım tarafında. Buna göre SU7 serisi, şirketin tüm ürünlerini birleştirecek HyperOS ile sunulacak. Dosyalar, Xiaomi'nin akıllı telefon uzmanlığından yararlanarak bir otomobil geliştirdiğini ortaya koydu.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Çin Halk Cumhuriyeti Xiaomi Otomobil Teknoloji Güncel Haberler

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