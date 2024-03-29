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Xiaomi, Elektrikli Otomobil Pazarında Rekabet Yaratıyor

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Xiaomi, geçtiğimiz gün Çin'de gerçekleştirdiği etkinlik kapsamında resmen otomobil dünyasına girdi. Xiaomi Auto alt markasıyla birlikte elektrikli otomobil pazarında yeni bir rekabet yaratan şirket, SU7 isimli modelini tanıttı. Aracın tanıtımından sonra ise ön siparişlerde beklenmedik rakamlara ulaşıldığı ortaya çıktı.

Xiaomi SU7 yarım saatte 50 bin adet sattı

Xiaomi, Çin'de 28 şehirdeki 59 mağazaya SU7 sevkiyatlarını başlattı ve araçlar mağazalarda yerini aldı. Bugün ise fiyatın belli olmasıyla siparişler alınmaya başlandı. Buna göre sadece 4 dakikada 10 bin araç sattığı söyleniyor.

Öte yandan SU7'nin satışa çıkmasının ilk 7 dakikasında 20 bin ve ilk yarım saatte ise 50 bin aracın ön sipariş kapsamında satıldığı belirtildi. Teslimatların Nisan ayı itibarıyla başlayacağını düşünürsek, bu rakamlar oldukça etkileyici.

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Ancak bazı kullanıcıları haberleri olmadan depozito ödediklerini de iddia ediyor. Aracın internet sitesinde gezinirken yanlışlıkla ön sipariş verdiklerini ve 691 dolarlık depozito ücretini ödediklerini söyledi. Xiaomi'nin bu parayı iade etmediği de bildirildi. Ancak kullanıcıların banka bilgilerini girmeden, depozitoyu yanlışlıkla nasıl ödediği konusu da tartışmalı.

Xiaomi CEO'su Lei Jun tarafından yapılan açıklamaya göre en düşük özelliklere sahip SU7 Standard fiyatı 215 bin 900 yuan olarak belirlendi. Bu da 29 bin 870 dolara tekabül ediyor. SU7 Pro ise 245 bin 900 yuan (34 bin dolar) iken, en üst versiyon olan SU7 Max Performance modelinin fiyatı 299 bin 900 yuan (41 bin 500 dolar) olarak belirlendi.

SU7 Standard fiyatı:  215 bin 900 yuan (29 bin 870 dolar)

SU7 Pro fiyatı:  245 bin 900 yuan (34 bin dolar)

SU Max Performance fiyatı:  299 bin 900 yuan (41 bin 500 dolar)

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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