Xiaomi Elektrikli Otomobil İçin Tarih Verildi

Teknoloji dünyasının önemli isimlerinden Xiaomi, elektrikli otomobil dünyasına adım atmaya hazırlanıyor. Otomobilin batarya tedarikçileri belli oldu ve donanım maliyeti tartışma konusu oldu. Xiaomi, yazılım tarafına odaklanarak karını artırmayı planlıyor. İlk otomobilin 2024'ün ilk yarısında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Teknoloji dünyasının önemli isimlerinden birisi olan Xiaomi, ürettiği elektronik ürünlerle oldukça geniş bir yelpazeye hitap ediyor. Akıllı telefon dünyasındaki başarısını diğer alanlara da yayıp kendi ekosistemini yapmak isteyen şirket, uzun süredir konuşulduğu gibi elektrikli otomobil dünyasına da adım atmaya hazırlanıyor.

Xiaomi otomobil bataryası Sino-Innovative Aviation şirketine emanet

Xiaomi Automobile Co. Ltd. isimli şirket adı altında otomobil faaliyetlerini sürdüren Xiaomi, otomobil bataryası için tedarikçilerine karar verdi. 2024 yılında sahne alması beklenen otomobilin birincil batarya tedarikçisi Sino-Innovative Aviation, ikincil tedarikçisi ise Ningde Times oldu.

Öte yandan kafaları karıştıran durum ise otomobilin donanım maliyeti kısmında yer alıyor. İçeriden alınan bilgilere göre, tek bir batarya paketinin maliyeti yaklaşık 11 bin dolar. Bu sayı, donanım maliyetinin nedeyse yarısı demek.

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Bu noktada şirket, diğer elektrikli otomobil üreticilerinden farklı bir yol izleyecek. Önemli kaynaklara göre şirketin donanımdan elde edeceği kar yüzde 1'lerde kalacak. Bu nedenle Xiaomi, karı artırmak için yazılım tarafına odaklanmayı planlıyor.

Öte yandan Xiaomi MS11 olarak isimlendirilen yeni otomobil, Çinli üreticinin ilk elektrikli arabası olacak. Geçtiğimiz haftalarda Xiaomi genel müdürü Lu Weibing, Xiaomi otomobilinin geliştirilmesinin sorunsuz ilerlediğini belirtmiş ve ileri bir test aşamasına girildiğini söylemişti. Otomobil, son dönemde sık sık test sürüşlerinde görüntülendi.

Xiaomi markalı yeni otomobilin önümüzdeki yaz ve kış döneminde de testlerine devam edilmesi bekleniyor. Bu nedenle ilerleyen günlerde Xiaomi MS11'den çok daha fazla fotoğraf görmeyi bekleyebiliriz. Çinli üretici, ilk otomobilini 2024'ün ilk yarısında piyasaya sürmeyi planlıyor.