Xiaomi duyurdu! İşte MIUI 14 alacak ilk modeller

İlk olarak 1 Aralık'ta düzenlenmesi beklenen, ancak eski Çin lideri Jiang Zemin'in hayatını kaybetmesiyle bir süreliğine ertelenen Xiaomi etkinliği dün düzenlendi. Xiaomi 13 serisinin tanıtıldığı etkinlikte dikkatleri çeken bir diğer detay ise MIUI 14 oldu. Android 13 sürümünü temel alan yeni arayüz kullanıcılara birçok yenilik sunuyor. Peki bu sürümü alacak ilk modeller hangileri? Xiaomi, kısa süre önce güncellemeyi alacak ilk modelleri açıkladı.

MIUI 14 alacak ilk Xiaomi modelleri

Xiaomi, MIUI 14 güncellemesini şubat ayında ilk akıllı telefon grubuna yayınlamaya başlayacak. Yazılım başlangıçta amiral gemisi Xiaomi 12 serisi, Redmi K50 serisi ve en son Xiaomi Mix Fold 2 için kullanıma sunulacak. Şirket yakında ikinci ve üçüncü partileri açıklayacak. Zaman çizelgesinin Çinli kullanıcılar için olduğunu unutmayın. Önümüzdeki dönemlerde globaldeki kullanıcılar için de gerekli adımlar atılacak.

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition

Xiaomi 12

Xiaomi MIX Fold 2

Redmi K50 Pro

Redmi K50

Redmi K50 Extreme Edition

Redmi K50 Gaming Edition

Xiaomi 13 serisi tanıtıldı! İşte özellikleri

Çinli üretici, yan markası POCO için henüz bir güncelleme takvimi yayınlamadı. Öte yandan şirket, yeni sürümün ne zaman küresel olarak kullanıma sunulacağını açıklamadı. Ancak yukarıda da belirttiğimiz üzere firmanın arayı çok fazla açmadan globaldeki kullanıcılar için harekete geçecek.

MIUI 14 bizlere neler sunuyor?

Xiaomi'nin yaptığı etkinlik ile birlikte yeni arayüzün önemli detaylarına artık hakimiz. Öncelikle artık kullanmadığınız ama yine de sistem izin vermediği için kaldırılamayan temel uygulamaların bir çoğunu silebileceksiniz. Ayrıca Xiaomi, çok oyunculu oyunlar başta olmak üzere uygulamaların çalışmasını hafifleten foton motoru (foton engine) teknolojisi sayesinde, üçüncü parti uygulamaların güç tüketimlerinin yüzde 22 oranında azaltılacağına dikkat çekiyor.

Şirketin bir diğer iddiası ise sistem performansının ciddi oranda geliştiği yönünde. Öyle ki Android 13 ve MIUI 14 ikilisiyle birlikte sistem akıcılığı yüzde 88 oranında arttırıldı. Buna rağmen güç tüketiminde ise yüzde 16'lık bir iyileştirme mevcut. Her ne kadar sistem performansı yükseltilmiş olsa da Xiaomi'nin verileri MIUI 14'ün bir önceki sürümden yüzde 23 oranla daha az alan kapladığını gösteriyor.

Bu sonuç MIUI arayüzünün yeniden ele alınması ve baştan geliştirilmesi ile oluyor. Yeni MIUI 14 artık eski sürümlere göre daha hızlı olmasının yanında daha kararlı ve daha az alan kaplıyor. Yalnız Snapdragon 8 Gen 1, 8 Gen 1+ ve yeni Snapdragon 8 Gen 2 işlemcili modellerin bu yeniliklere odaklı optumize edildiğini hatırlatmakta fayda var.

MIUI 14 ile birlikte yeni "süper simgeler" adı verilen bir özellik daha sunuluyor. Ana ekrana farklı semboller ekleyebilmenize olana sağlayan bu özellik ile birlikte, daha canlı bir tema oluşturmak mümküne hale geliyor.

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