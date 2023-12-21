Xiaomi, Disney Temalı Klavye ve Mouse Serisini Piyasaya Sürdü

Çinli teknoloji devi Xiaomi, Disney'e büyük bir jest yaparak özel bir klavye ve mouse serisini piyasaya sürdü. Sınırlı sayıda üretimi gerçekleştirilecek olan seri, teknoloji ve eğlencenin birleşimini başarılı bir şekilde yansıtıyor. İşte detaylar

Xiaomi, Disney temalı bir klavye ve mouse setini satışa sundu!

Ürün portföyünü genişletmeye devam eden Xiaomi, Disney'in 100. yüzyılını kutlamak üzere özel bir klavye ve mouse seti tanıttı. Son zamanlarda donanım ürünlerine yönelen şirket, hem teknolojik açıdan yeterli hem de tasarımsal açıdan tatmin edici ürünler geliştirmeyi hedefliyor. Tanıttığı özel seride de bu yaklaşımını sergileyen şirket, özenle hazırladığı seriyi satışa sundu.

Serinin sessiz çalışan tuşları ve mikro-kavisli yüzeyi ile parmaklarla efektif bir uyum sağlayan klavyesi, Disney özel tasarımıyla da dikkat çekiyor. 1000 DPI değerine sahip TTC mikro anahtarlarla donatılan mouse ise kullanıcılara hem hızlı hem de tatmin edici bir kullanım deneyimi sunuyor.

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Sadece Xiaomi ürünlerini tercih edenler için değil, aynı zamanda Disney severler için de cazip bir seçenek oluşturan özel seri, sınırlı bir sayıda üretildi. Bu nedenle Disney'in 100. yıldönümüne özel olarak tasarlanan klavye ve mouse setini satın almak isteyen kullanıcıların acele etmeleri gerekiyor. Taşıdığı nitelik itibarıyla biraz maliyetli olan setin lansmana özel satış fiyatı ise yaklaşık 42 dolar olarak karşımıza çıkıyor.

Peki, sizler sınırlı sayıda üretilen bu özel seri hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.